Olimpia, spirito fragile. Stasera affronta il Partizan. Ancora out Nebo e Shields

Dopo l’ennesima rimonta subita e con lo spirito ancora fragile, l’Olimpia si presenta oggi a Belgrado (ore 20.30) per affrontare il Partizan, un’altra delle formazioni che, come i milanesi, sta attraversando un momento difficile in questa stagione. I serbi in Eurolega hanno infatti una vittoria in meno rispetto all’Armani (2 vinte e 7 perse) e si trovano nel gruppo delle ultime, insieme a Bologna, Berlino e Villeurbanne. Nonostante ciò, il Partizan rimane un avversario estremamente insidioso, soprattutto per una squadra ancora in fase di crescita come quella milanese. Quella di stasera sarà anche una sfida tra due dei più grandi allenatori della storia della competizione: Ettore Messina e Željko Obradović. Da questa partita uscirà sicuramente un solo vincitore.

Coach Messina, dopo la dura sconfitta contro Berlino, è stato particolarmente critico nei confronti della sua squadra, dichiarando: "A questo punto, dobbiamo probabilmente accettare che, soprattutto alcuni giocatori, importanti in questa squadra, siano superficiali". Una dichiarazione che, purtroppo, sembra essere confermata dalle troppe rimonte subite dalla squadra in questa stagione. Di conseguenza, già da oggi si aspettano risposte concrete sul campo per cercare di smentire queste parole, ma al momento, purtroppo, i segnali sono tutt’altro che positivi.

L’Olimpia dovrà fare i conti anche con l’assenza di Josh Nebo sotto canestro, mentre la situazione potrebbe migliorare grazie al ritorno in campo di Jamar McCormack. Inoltre, circola insistentemente la voce di una possibile sostituzione del giocatore con Jordan Gillespie, attualmente in Nuova Zelanda e ex del Partizan. Oggi, inoltre, Messina potrebbe concedere qualche minuto a Diop, mentre rimarrà ancora fuori Shavon Shields, uno degli elementi più importanti della squadra.

Dal lato del Partizan, che in ABA Liga ha dimostrato una forma impeccabile, con otto vittorie in altrettanti turni, si troveranno alcuni ex conoscitori del campionato italiano, tra cui Iffe Lundberg e Tyrique Jones. Da non dimenticare anche l’ex milanese Brandon Davies, che sarà il pivot di una squadra che nonostante le difficoltà in Eurolega, resta comunque una delle più temibili in Europa.