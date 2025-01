Il 2025 dell’Olimpia parte col botto: rifilati 115 punti a Pistoia, terzo successo consecutivo

Il 2025 dell’Olimpia in Serie A inizia con il botto, sono ben 115 i punti che i biancorossi realizzano al PalaCarrara di Pistoia vincendo nettamente la prima partita in campionato del nuovo anno. Un successo senza grandi patemi quello, nonostante un roster un po’ rimaneggiato con qualche riposo forzato in ottica Eurolega.

Così, ancora una volta il bomber di campionato è Armoni Brooks che si conferma specialista da 3 punti con una prestazione di altissimo profilo. L’americano ne firma 28 (6/8 da 3 punti), poi Mirotic mette in saccoccia la sua classica giornata in ufficio da 11 punti e 9 rimbalzi e Mannion dà le sgasate al momento giusto nella ripresa per chiudere i giochi anzitempo realizzando 13 punti con 4 assist. Così l’Olimpia produce la sua miglior prestazione offensiva in stagione con un ottimo 17/29 da 3 punti, al netto di una Pistoia alle prese con una crisi nera (8 sconfitte di fila), Milano produce una gara sostanziosa che le regala il terzo successo consecutivo.

L’Olimpia è senza LeDay, Shields, Dimitrijevic, Causeur e Nebo, per questo punta subito su Mirotic che prima regala 4 punti a Gillespie, poi si mette in proprio con 4 tiri liberi (7-8). Dopo è il turno di Brooks che con un paio di triple scava il primo solco sul 13-22. Il quintetto quasi tutto italiano non riesce a fermare le transizioni pistoiesi, così coach Messina è costretto al timeout quando Pistoia torna sotto 25-27. I toscani scavalcano 30-27 con un break di 11-0, poi l’Armani si rimette in pista e torna subito avanti con Flaccadori e Diop subito autori del 30-32. I toscani passano ancora avanti 43-41, ma poi sale in cattedra Brooks con 7 punti quasi consecutivi andando al riposo 44-52. Pistoia riparte fortissimo 50-53, ma Milano non si scompone e ancora con il tiratore americano e Mirotic costruisce un nuovo break (55-64 al 24’). Con 6 punti filati di Mannion poi l’EA7 vola definitivamente via scappando sul 59-75 un paio di minuti più tardi. In un attimo Milano scollina anche il +20 sempre con un Brooks incontenibile che chiude un break di 18-0 arrivando 59-84.

Nell’ultimo periodo arriva anche il +30 con Ricci che realizza il 65-95, mentre è Flaccadori a toccare quota 100 già al 35’, fino al clamoroso 115 siglato ancora dal play biancorosso che corona una ripresa da 63 punti. Giovedì 9 gennaio ancora trasferta per i milanesi che saranno di scena a Belgrado, ma per sfidare il Maccabi Tel Aviv con l’obiettivo di proseguire il buon momento delle ultime settimane, poi il girone di andata di Serie A terminerà domenica prossima con la sfida casalinga contro Reggio Emilia con in palio il quinto posto in classifica.

ESTRA PISTOIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 82-115 (19-27, 44-52; 65-87) PISTOIA: Benetti ne, Christon 17, Della Rosa 1, Anumba 3, Paschall 7, Grieco ne, Kemp 15, Forrest 24, Boglio, Saccaggi, Silins 15. All. Okorn

MILANO: Mannion 13, Bortolani 3, Tonut 15, Bolmaro 9, Brooks 28, Ricci 5, Flaccadori 11, Diop 11, Caruso, Mirotic 1, Gillespie 9. All. Messina

Note: tiri da 2: PT 20/44, MI 20/37; tiri da 3: PT 10/23, MI 17/29; tiri liberi: PT 12/18, MI 24/27; rimbalzi: PT 29 (Kemp 8), MI 40 (Mirotic 9); assist: PT 15 (Christon 6), MI 22 (Mannion 4)