Basket serie A: Olimpia sconcertante, ko 77-68 con la Scafati del’ex Gentile

Scafati (Salerno) - Non riesce a curare il suo mal di trasferta l'Olimpia Milano. Questa volta esce sconfitta dal campo di Scafati incassando così la terza sconfitta in sette gare. Il ko in Campania arriva con il punteggio di 77-68 con una partita sconcertante.

L'inizio è complicato, poi ogni volta che i milanesi hanno dimostrato di poterla rimetterla in piedi, è sempre arrivata la botta della Givova. Un esempio su tutti l'8-0 di parziale a inizio ripresa (dal 41-36 al 49-36) o a cavallo tra terzo e quarto periodo (dal 57-52 al 65-52) che hanno indirizzato la gara fino alle perle finali dell'ex Gentile che preso per mano Scafati e l'ha condotta alla vittoria con i punti e gli assist decisivi quando nel momento di massimo sforzo l'Armani era riuscita a tornare sino a -4 trascinata dalle iniziative di Mirotic.

Lo sguardo sull'Eurolega che già martedì vedrà impegnata l'Olimpia a Bologna e giovedì con l'Efes non può bastare per spiegare una partita di questo livello, al netto dei meriti di Scafati che con questo successo raggiunge e supera in classifica proprio Milano. E' questione di piglio e di concentrazione, se le premesse sono queste difficilmente si potrà costruire qualcosa anche quando le partite conteranno e l'attenzione sarà maggiore. All'EA7 non bastano i 19 punti e 9 rimbalzi di Mirotic, con un 4/21 da 3 di squadra che è un punto troppo basso da cui partire, mentre si continua a dragare il mercato in cerca di una soluzione in regia. Ormai diventa sempre più urgente per riuscire ad innescare quelle che dovrebbero essere le bocche da fuoco milanesi.

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-68 (21-20, 41-36; 62-52)