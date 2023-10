Impresa a Milano per la Carpegna Prosciutto: 82-90. Dal gennaio 2021 l’Armani non perdeva in casa

Milano 29 ottobre 2023 - Se è vero da una parte che Messina, l'allenatore dell'Armani, aveva ordinato un comodo divano dove riposare per tutte le sue stelle in previsione delle gare di Eurolega, è altresì vero che la Carpegna Prosciutto è partita con un gommone ed ha portato a casa lo squalo bianco. Perché al termine di una gara anche molto tirata nel finale, la formazione di Buscaglia ha conquistato il risultato (82 a 90). E Milano non perdeva in casa da gennaio del 2021. Un'impresa quella di Pesaro tenendo conto che non aveva nemmeno un secondo pivot perché dietro Totè - altra grande partita - non c'era nemmeno Schilling che è stato liberato per far posto a Mockevicius che ha guardato la gara dalle tribune.

Eccesso di sicurezza quella di Milano? Potrebbe essere, ma la formazione di Buscaglia è partita subito forte mettendo subito in difficoltà la formazione padrone di casa perché dopo una partenza di campionato davvero incolore, i biancorossi pesaresi hanno trovato il disperso Ford che chiude la gara, pur non giocando l'ultimo quarto per far posto a Mazzola, con 13 punti segnati e ben 13 rimbalzi portati a casa. Dietro questa vittoria che rilancia un po' tutto l'ambiente un'altra volta va sul podio Totè che alla fine e per la seconda volta risulta il miglior marcatore della squadra pesarese con 20 punti messi a segno.

Rispetto alle altre gare disputate da Pesaro è salito un po' tutto il gruppo soprattutto è salito il rendimento degli americani perché anche Bamforth, nonostante un colpo subito ad una caviglia, ed è anche in parte riemerso Bluiett così come è stato efficace il play McCallum. Comunque ancora una volta una parte decisa l'hanno avuto il gruppo degli italiani perché nel finale Buscaglia ha giocato con Visconti e Mazzola, oltre a Totè. Tra le cose strane di questa gara che Pesaro ha portato a casa, sicuramente il fatto che l'Armani nonostante fosse largamente più forte sotto i tabelloni non è riuscita a sfruttare la maggior potenza anche atletica dei suoi lunghi. E proprio sotto i canestri Pesaro ha costruito la sua vittoria. Benché i padroni di casa abbiano raccolto 43 rimbalzi contro i 30 di Pesaro. Pesaro ha chiuso il primo tempo avanti di 10 punti (17 a 27), dopodiché l'Armani ha ricucito lo strappo chiudendo i primi venti avanti per 45 a 42. Una gara che sembrava scivolare verso una vittoria anche facile di Milano ed invece la Carpegna Prosciutto è rimasta sempre incollata ai padroni di casa non perdonando ogni errore di Lo e compagni.

Sabato arriva Napoli ( alle 20,30) al palasport. Dire che a questo punto che le aspettative sono alte, è poco.

Tabellino

Emporio Armani 82 Carpegna Prosciutto 90 EMPORIO ARMANI MILANO: Lo 14, Poythress 8, Bortolani 3, Pangos, Garavaglia ne, Tonut 9, Kamagate 15, Ricci 2, Flaccadori 8, Hall 2, Caruso 3, Mirotic 18. All. Messina. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McCallum 11, Bamforth 15, Bluiett 11, Visconti 4, Ford 13, Tambone 6, Stazzonelli, Mazzola 10, Fainke ne, Totè 20. All. Buscaglia. Arbitri: Mazzoni, Nicolini e Dori. Note - Parziali: 17-27, 45-42, 64-65. Tiri liberi: Milano 25/32, Pesaro 10/17. Tiri da 3 punti: Milano 11/25, Pesaro 10/23. Rimbalzi: Milano 43, Pesaro 30. Usciti per falli: Tambone.