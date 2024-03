Chance al lumicino in Eurolega. Milano, ultimo treno con il Partizan

Il treno delle ultime chance sembra ormai passato da un bel po’, sicuramente da quella persa venerdì scorso sul campo di Lione. La classifica, però, dice che in realtà l’Olimpia può ancora assaltare la zona del play-in in Eurolega ed allora, almeno fino a quando la matematica non lo renderà impossibile, ha il dovere di provare a farlo. Quello del Forum di questa sera alle 20.30 è, a maggior ragione, uno scontro diretto contro chi quel decimo posto (ultimo a disposizione) lo occupa con due vittorie di vantaggio. Vincere e ribaltare la differenza canestri di 13 punti dell’andata (sconfitta incredibile se si pensa che al 27’ Milano era a +15) è forse l’unica possibilità che ha l’Armani per nutrire ancora la sua speranza di avere qualche chance.

Di fronte si troverà anche il suo passato più luminoso perchè vedere Kevin Punter e Zach LeDay sul parquet di Assago non potrà che riportare alla memoria la straordinaria stagione di tre anni fa che riportò i milanesi alle Final Four. Poi sarà il duello tra i due grandi coach veterani della competizione, Ettore Messina contro Zeljmir Obradovic, una sfida nella sfida da 13 Coppe dei Campioni ed Euroleghe vinte in coppia. Proprio il coach milanese rivolge anche un pensiero ai due ex: "Sarà un piacere rivedere Kevin Punter e Zach LeDay, due eccellenti giocatori che ci hanno accompagnato durante la stagione 2020-21". L’altro ex è James Nunnally che vestì la maglia Olimpia negli ultimi mesi dell’epoca Pianigiani sulla panchina milanese.

I tre ex biancorossi sono gli unici che viaggiano in doppia cifra per punti segnati in casa serba. "Affrontiamo una squadra molto fisica che ovviamente, come tutte le squadre di coach Obradovic, è anche molto ben organizzata - continua Messina nell’analisi - per noi saranno molto importanti il controllo dei rimbalzi, la difesa in transizione e un attacco ben bilanciato tra gioco dentro e gioco fuori".

Intanto i biancorossi ritroveranno un po’ degli assenti delle ultime due sfide, recuperano infatti Shabazz Napier, Nikola Mirotic e Diego Flaccadori. Addirittura a Lione l’Olimpia si è presentata solo con dieci effettivi per i numerosi infortuni. Fondamentale per avere delle alternative in più da ruotare nel corso del match, ma soprattutto per dare impulso in regia visto il disastro sul campo della Villeurbanne ultimo in classifica settimana scorsa. Ancora da rimettere in pista invece Stefano Tonut ed Alex Poythress che rimangono ancora ai box rispettivamente per un problema al polso destro e per la nevrite facciale, mentre ovviamente rispetto al campionato torna protagonista anche Rodney McGruder che, comunque, con i suoi 8.8 punti in 6 partite in 20 minuti di media sta assicurando un discreto apporto alla squadra, anche se non è riuscito a cambiarle l’inerzia.

Osservato speciale per Milano Shavon Shields, l’Olimpia ha bisogno dei suoi punti per rendere l’attacco concreto (gliene mancano 40 per diventare miglior realizzatore di sempre in Eurolega di Milano superando Bob McAdoo). Nel Partizan, che sarà sostenuto da oltre 1500 tifosi, da osservare anche l’ex NBA Frank Kaminsky che viaggia con il 65% da 2 e il 40% da 3 oltre che l’ex varesino Aleksa Avramovic, fresco di super prestazione visto che giovedì scorso ha praticamente piegato da solo l’Efes con una prova da 30 punti in 21 minuti. Le energie saranno tutte concentrate su questa sfida, poco conto che già domenica ci sarà il big-match del campionato a Bologna contro la Virtus. Milano dovrà pensare ai match solo un passo alla volta.