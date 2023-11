Dall’Eurolega alla serie A . Olimpia, avanti così

Il sacco di Belgrado è stato archiviato con grande soddisfazione nell’entuourage Olimpia, la prima vittoria in trasferta in Eurolega è un segnale prezioso della crescita che la squadra ha effettuato nelle ultime settimane. L’Armani sembra aver trovato la sua quadratura con il più classico dei “less is more“. La non-ufficiale messa fuori squadra di Pangos (possibile il suo trasferimento alla Zalgiris) ha rimesso a posto ben più di una tessera del puzzle mettendo tutti di fronte alle proprie responsabile. Non c’era più il capro espiatorio dei mali tecnici della squadra e tutti hanno dovuto fare un qualcosa in più. Ad esempio, qualsiasi riferimento a Maodo Lo non è puramente casuale visto la sua prestazione deluxe a Belgrado, ma in realtà anche gli altri giocatori hanno tutti aggiunto un mattoncino alla casa biancorossa. "Maodo Lo ogni giorno è meglio - lo ha celebrato coach Ettore Messina - e a Belgrado è stato fantastico, ha tirato bene ma ha soprattutto preso grandi decisioni. Quando prendi i tiri giusti qualche svolta sbagli ma va bene lo stesso".

Un successo che riporta l’Olimpia nella pancia della classifica di Eurolega con 4 successi, ad un solo pass da quella che sarebbe la quota per entrare nei Play-In dal 7° al 10° posto: "Spero che si possa costruire qualcosa di bello da questo successo - continua il coach - e avere la fiducia e l’entusiasmo per continuare a migliorare". Oggi i milanesi sono di nuovo sul parquet in campionato contro la neopromossa Pistoia che sta tenendo botta anche nella nuova categoria guidata dal canturino Nicola Brienza. I biancorossi devono risalire la china in campionato e non possono di certo permettersi altri passi falsi visto che hanno già perso tre partite e si trovano solo al 6° posto. Questo pomeriggio palla a due alle ore 17, con l’incognita turnover per uno dei lunghi stranieri schierati a Belgrado (Kamagate, Mirotic, Voigtmann e Poythress oltre sicuramente ad Hines), poi lo spettacolo dell’Eurolega tornerà giovedì 30 novembre al Forum contro lo Zalgiris Kaunas (senza più l’ex Naz Mitrou-Long appena passato all’Olympiacos).