Domani al forum. Omaggio a Langford: è nella Hall of Fame del club biancorosso

Domani sarà una serata speciale al Forum di Assago perchè sarà quella dedicata ad un altro grande del passato recente dei biancorossi. Nell’intervallo della gara ci sarà la celebrazione dell’inserimento di Keith Langford nella Hall of Fame della società milanese. Fu il grande protagonista della stagione delle "red shoes are back", il ritorno al successo tricolore dell’Olimpia dopo ben 18 anni di attesa, nella stagione 2013-14. Nella stessa annata fu anche il miglior realizzatore dell’intera Eurolega d anche in quel caso fu una stagione particolare perchè per la prima volta l’Olimpia entrò al gran ballo dei playoff.

Langford rimase due stagioni in maglia Armani con una media punti di 16.5 a gara, chiudendo la sua esperienza in quella gara 7 di semifinale persa con Sassari che sancì anche la fine dell’era Banchi. Ha terminato la sua carriera nel 2022 con l’AEK Atene in Grecia. S.P.