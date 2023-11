Olimpia Milano: black-out nel secondo tempo, Pistoia ringrazia e passa al Forum

Milano, 26 novembre 2023 – Se qualcuno volesse applicare il concetto di “harakiri” al basket, potrebbe scegliere come esempio il match del Forum di Assago tra Olimpia Milano ed Estra Pistoia. L'Olimpia Milano getta alle ortiche il successo, facendosi incredibilmente rimontare in casa dai neopromossi toscani, che passano 81-86.

Dopo un primo tempo dominato e giocato molto bene con ben 53 punti segnati l'EA7 stacca completamente la spina e precipita nel dirupo incassando un incredibile 28-47 nel secondo tempo dilapidando il +14 del 20'. Così l'acuto di Belgrado viene sporcato dall'ennesimo ko in campionato, il quarto in sole 9 partite.

Dopo i primi 20' chiusi 53-39 (con tanto di Varnado, pivot titolare ospite uscito per infortunio) con un incredibile Kamagate da 6 schiacciate, i biancorossi hanno pensato troppo presto di aver chiuso la pratica e si sono risvegliati al 30' sotto di 5 lunghezze sul 63-68 con un maxi parziale da 10-29. I toscani allungano ancora (63-72), ma non hanno fatto i conti con Shields che si accende, piazza tre triple e impatta.

Non basta, l'Estra si riaccende con Willis e Moore autori di 59 punti in coppia, torna 74-78 al 37' e viola Milano per la prima volta nella sua storia. Giovedì 30 ottobre si torna al Forum, in Eurolega, per la sfida casalinga contro lo Zalgiris Kaunas.

EA7 Emporio Armani Milano – Estra Pistoia 81-86 (28-19; 53-39; 63-68)

Milano: Lo 12, Tonut 10, Melli 6, Shields 26, Voigtmann 2, Poythress 3, Bortolani 4, Kamagate 12, Ricci, Flaccadori 4, Hall 2, Caruso ne. All. Messina

Pistoia: Willis 31, Moore 28, Wheatle 7, Hawkins 9, Ogbeide 8, Della Rosa, Metsla ne, Saccaggi, Del Chiaro, Varnado 3. All. Brienza Note: tiri da 2: MI 23/40, PT 15/41; tiri da 3: MI 9/24, PT 13/31; tiri liberi: MI 8/10, PT 17/21 ; rimbalzi: MI 36 (Voitgmann 8) , PT 40 (Ogbeide 11); assist: MI 19 (Lo 4), PT 12 (Moore 6)