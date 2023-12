Emozioni sul parquet del forum. Shields e Voigtmann non bastano, la corsa di Milano si ferma contro il Panathinaikos

Si ferma contro il Panathinaikos Atene la corsa dell’Olimpia Milano che esce sconfitta al Forum per 68-76. L’Olimpia di Ettore Messina (appena nominato tra i candidati per le nomine 2024 della Hall of Fame) trova 13 punti da Shields, ma con 4/10 al tiro e 12 punti da Voigtmann, ma non basta perchè l’attacco in generale produce troppo poco (8/31 da 3) per riuscire a scalfire i greci. All’inizio è Billy Baron a cambiare il volto dell’Olimpia, prima regala un assist a Melli, poi segna in appoggio e dopo dà un’altra perla ad Hines per il 21-13 al 9’. E’ il massimo vantaggio, ma il Pana risorge e sorpassa con l’ex Grant (21-22), prima che Shields sulla sirena firmi il 24-22 dall’arco dei 3 punti. A inizio secondo periodo i greci provano la fuga con i canestri di Vildoza e Nunn (24-30), mentre l’Olimpia ci mette 5 minuti prima di segnare i primi punti del quarto (27-32). Poi, però, si accende e in un attimo sorpassa con 6 punti di Tonut (33-32). All’intervallo parità a quota 41, poi sono i greci a scattare per primi con una tripla di Nunn per il 45-49, allungano 47-55, ma Shields ricuce di nuovo con un "3+1" (54-55). Potyhress appoggia il sorpasso biancorosso al 32’ (61-59). Flaccadori pareggia ancora 65-65, ma è l’ex NBA Nunn a spaccare la gara con 4 punti di fila per il 65-71 che al 38’ ipoteca la gara. Domani Olimpia di nuovo sul parquet, questa volta in campionato contro Cremona (ore 12), ci sarà l’esordio di Napier, applauditissimo dal pubblico al Forum.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-PANATHINAIKOS ATENE 68-76

(24-22; 41-41; 56-59)

Sandro Pugliese