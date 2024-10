Euro-patatrac Olimpia: "Chiediamo scusa". E Messina ora si ritrova anche senza Diop

La grande sfida, in questo momento, sarà come ripartire dopo un incredibile harakiri come quello patito giovedì a Forum contro lo Zalgiris Kaunas. Si sa che nel basket tutto può succedere, ma vedere come una squadra che ha 27 punti di vantaggio a 13 minuti dalla fine possa praticamente uscire dal parquet e lasciare campo libero agli avversari sembra comunque incredibile. Non solo +27, ma anche il +15 del 35’ e +12 al 36’30“ forse lasciano addirittura più attoniti di quella che è sembrata un’allucinazione collettiva. Invece è successo. Ovviamente coach Messina è stato durissimo: "Dobbiamo avere l’onestà di chiedere scusa per l’orribile prestazione degli ultimi 15 minuti. Loro ci hanno creduto, noi abbiamo subito. I primi 25 minuti sono stati forse i migliori dell’anno, poi quello è accaduto dopo è stato orrendo". La promessa è quella ovviamente di provare a ripartire, ad iniziare dalla prossima sfida casalinga che sarà già giovedì prossimo al Forum contro l’Efes Istanbul, ma sarà difficile che non rimanga almeno per qualche tempo qualche scoria: "Dobbiamo guardarci dentro, tutti. Per ora possiamo solo chiedere scusa, abbassare la testa e rimettersi a lavorare".

Nell’era moderna dell’Eurolega è stata la seconda peggior rimonta mai subita da una squadra (il record appartiene a Siena nel 2013 con un +28 diventato una sconfitta) ed ora l’Olimpia con un successo su 4 gare è già di rincorsa sui play-in. Un vero peccato perchè coach Messina ha ragione quando parla di 25 minuti giocati alla perfezione. Intanto quando piove, grandina: infatti l’Olimpia sarà senza Ousmane Diop per circa un mese a causa della distorsione alla caviglia patita nel match contro Kaunas. L’assenza del senegalese si somma a quella di Josh Nebo che, probabilmente, rientrerà solo a fine mese. Così sarà emergenza nel ruolo per coach Messina nella sfida di domani a Scafati con David McCormack unico vero pivot a disposizione e Gugliemo Caruso adattabile nel ruolo per necessità. Per questo, poi, continuerà a vagliare anche la soluzione con LeDay da pivot per assetti leggeri contro una squadra, quella campana, che in realtà, non ha praticamente pivot di ruolo.