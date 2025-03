EuroLega, cuore Olimpia. Stella Rossa espugnata

Una vittoria che vale oro per l’Olimpia Milano che sbanca la Beogradska Arena superando la Stella Rossa in volata per 80-82. Un successo di "un’importanza estrema – riconosce coach Messina –, abbiamo un calendario difficile ma dobbiamo continuare così" per continuare a sognare il passaggio ai playoff incassando anche il 2-0 negli scontri diretti proprio contro i serbi. Nikola Mirotic ha fatto di tutto per esserci e ha dimostrato ancora una volta i tratti del campione, 19 punti, 7 rimbalzi, 7 falli subiti in 28 minuti in una partita che non doveva neanche giocare per infortunio. Ad entrare prima nella partita sono i serbi che con Kalinic allungano sul 17-10. Con LeDay e Mirotic, però, l’Armani reagisce e rimane attaccata al match quando Brooks spara la tripla 22-21 al 9’. L’Olimpia continua nel suo miglior momento ancora con Bolmaro e Brooks a colpire ripetutamente per un parziale che diventa di 0-9 sul 24-30 biancorosso. Mirotic è già in doppia cifra con 10 punti quando firma la bomba del 27-33, ma la Stella Rossa si accende quando Canaan inizia a segnare dall’arco.

I serbi passano in vantaggio sul 37-35, ma l’EA7 rimane avanti all’intervallo con 5 tiri liberi che portano il punteggio dal 45-43 al 45-48 per i milanesi nell’ultimo minuto. La ripresa inizia ancor meglio per i milanesi con Causeur e LeDay bravi ad attaccare il ferro, ma il quarto rimane equilibrato perché Petrusev e Canaan mantengono agganciati i serbi. Milano si affida a LeDay e rimane avanti 64-68, ma a inizio 4° periodo la Stella Rossa impatta a quota 72. Il duello tra campioni è tra Mirotic e Teodosic con una serie di perle incredibili (76-78 al 36’). Poi è battaglia, non segna più nessuno, Shields mantiene il +2 per l’Armani a -29“ dal termine (78-80), poi si decide tutto dalla lunetta, a -7“ LeDay fa 1/2 ai liberi 78-81, Nedovic accorcia ad un passo (80-81 a -5“), Mirotic la sigilla con un altro libero (80-82) a 4“ dalla fine, mentre la Stella Rossa non riesce più a tirare.

STELLA ROSSA BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 80-82 (24-23; 45-48; 64-68).