Eurolega, esordio da incubo per Milano: netta sconfitta a Monaco

Come se non fosse cambiato nulla dalla scorsa stagione. L'Olimpia mostra enormi difficoltà contro l'intensità e il dinamismo del Monaco perdendo nettamente la prima partita di Eurolega per 93-80.

Malissimo su tutta la linea, in difesa subendo oltremodo l'esuberanza dei padroni di casa, in attacco dove la palla rimane spesso troppo ferma palesando difficoltà di circolazione contro una difesa intensa. Servono solo a dare qualche speranza per il futuro i pochi buoni minuti a inizio ripresa e quarto periodo in cui l'EA7 mostra qualche segno di vita. Proprio grazie a questi il miglior realizzatore è Armoni Brooks che realizza 4/5 da 3.

La partenza della stagione milanese in Eurolega è da incubo. Sul parquet del Monaco, il benvenuto arriva da un canestro impossibile dell'ex Mike James, ma è quello che arriva nei successivi 8' che è ancora peggio visto che l'Olimpia annaspa in campo crollando subito sotto i colpi i talento dei monegaschi sul 18-4. Lentamente i biancorossi iniziano a trovare il canestro con Bolmaro (22-10 al 10'), ma il Monaco rimane padrone della gara tanto che in apertura di 2° periodo vola già via sul 30-12.

Milano concede tantissimi rimbalzi d'attacco al Monaco, tanto che all'intervallo sono già 12, in attacco tira con un orrendo 8/25 dal campo. Il -21 al 20' (47-26) è la logica conseguenza di queste cifre. Alla ripresa del gioco i milanesi trovano confidenza con il tiro da 3 punti grazie a Mirotic e Ricci provando così a ricucire un po' il margine sul 53-39 al 24'. Ha anche l'opportunità di tornare a -10 (55-42) con un altro tiro da 3 di Mirotic, ma il montenegrino lo sbaglia e da lì si scatena di nuovo la furia del Monaco che ritorna in pieno controllo 62-42.

Nell'ultimo periodo c'è spazio per conoscere meglio Armoni Brooks, l'americano inizia a segnare con continuità all'arco di 3 punti, poi anche da sotto, così i biancorossi rientrano 75-63 al 33'. Improvvisamente arriva anche il -9 con due liberi di Mirotic, ma con Jaiteh Monaco mette la parola fine sull'82-68 ad un paio di minuti dal termine. Domenica 6 l'esordio dei biancorossi in casa in campionato contro Sassari, mentre venerdì 11 ci sarà la prima casalinga di Eurolega contro Parigi.

AS MONACO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 93-80 (22-10, 47-26; 66-49) MONACO: Okobo 14, Blossongame 7, Papagiannis 7, Korkmaz 10, Diallo 20, Cornelie ne, Jaiteh 10, Motiejunas 2, Tarpey ne, Brown 4, Strazel 10, James 9. All. Obradovic MILANO: Dimitrijevic 11, Causeur 2, Tonut, Bolmaro 9, Brooks 16, LeDay 11, Ricci 3, Diop ne, Shields 10, Nebo 7, Mirotic 9, McCormack 2. All. Messina Note: tiri da 2: ASM 26/40, MI 17/32; tiri da 3: ASM 8/26, MI 10/18; tiri liberi: ASM 17/21, MI 16/21; rimbalzi: ASM 36 (Motejunas 8), MI 23 (Dimitrijevic 6); assist: ASM 15 (James 5), MI 11 (Dimitrijevic 5)