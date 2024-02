EUROLEGA. Olimpia spettacolo, impresa al Forum: gli extra-terrestri del Real Madrid messi ko

Si regala una serata da sogno l’Olimpia Milano che piega i dominatori del continente del Real Madrid vincendo 81-76. Un successo stupendo con retrogusto amaro perché i biancorossi hanno battuto le prime due della classe, ma quasi sicuramente non parteciperanno neanche ai play-in. La dimostrazione che questa squadra potrebbe anche "vincere" l’Eurolega, ma invece quando si spaventa non può neanche giocarla. Questa volta ha reagito in tempo presa per mano da Shields e Mirotic. Shields condottiero sul parquet con 27 punti (5/6 da 2 e 4/8 da 3), Mirotic una straordinaria "spalla" che non sbaglia un colpo tirando 6/7 da 3 (23 punti). Eppure la sensazione all’inizio era che il divario con Madrid fosse davvero troppo ampio. I "blancos" scappano 5-12 al 4’, Milano si aggrappa a Shields e rimane a contatto (15-19 con 11 punti dell’ala). Poi è il momento di Mirotic che firma da solo 11-0 di break: 26-19 a cavallo tra 1° e 2° periodo. Sembra un sogno, il parziale diventa un incredibile 21-0. Bolgia, mentre i biancorossi volano 36-19. All’intervallo si arriva sul 48-29, gli spagnoli iniziano a segnare con maggiore continuità, ma il fluido magico passa a McGruder: 5 punti filati per il 64-45. Il Real rientra 64-52 al 29’. Brividi. Mirotic colpisce dall’arco (69-54), ma qui Milano spegne la luce e il Real lentamente rientra fino al -3 di Musa 76-73. E’ Shields che corre per la vittoria, ruba palla e si invola in contropiede (81-76). Il sogno diventa realtà.

OLIMPIA-REAL MADRID 81-76

(23-19; 48-29; 66-54)

Sandro Pugliese