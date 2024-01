Le voci di mercato. Kamagate ai saluti. Destinazione Tortona

Domani torna sul parquet l’Olimpia a conclusione di un tour de force che, al termine, l’avrà vista in campo per ben 6 volte in questa prima metà di gennaio 2024. Per la prima giornata di ritorno l’avversario sarà la Bertram Tortona, ancora al Forum, per il terzo impegno casalingo consecutivo. Milano senza recuperare alcun infortunato, ma con la voglia di continuare la risalita in campionato che l’ha portata ora a raggiungere il quarto posto ad un paio di vittoria di distanza dal primato. Tortona potrebbe anche essere la destinazione futura del pivot biancorosso Ismael Kamagate (interessate anche Reggio Emilia e AEK Atene), ma almeno ancora questo weekend giocherà con la maglia di Milano.

S.P.