L’Olimpia batte la Germani 83-77 e blinda il secondo posto

Milano - L'Olimpia Milano risponde presente alla sfida contro la Germani Brescia che valeva il primato in classifica insieme alla Virtus Bologna. E' un lungo "corpo a corpo" contro una Brescia mai doma trovando il successo per 83-77.

Una gara davvero da playoff quella giocata al Forum tra due formazione che molto probabilmente si potrebbe ritrovare in semifinale. Questo perché con il successo esterno della Virtus Bologna ai bianconeri basterà una vittoria casalinga per chiudere primi, mentre Brescia si rammarica per essere scivolata a terzo posto dopo una grande stagione vissuta in testa. Milano, invece, non riesce a ribaltare lo scontro diretto (all'andata la Germani aveva vinto di 8), ma le basterà vincere l'ultimo turno contro una Cremona già salva per arrivare almeno al secondo posto.

L'Armani trova un glaciale Shabazz Napier da 10/10 ai tiri liberi e 8 assist e coach Messina spreme tantissimo da Shavon Shields che gioca ben 34 minuti chiudendo con una gara a tutto tondo da 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Sotto le plance per Brescia non è bastato un dominante Miro Bilan che anche contro lunghi da Eurolega ha chiuso con 20 punti (10/12 ai liberi) e 28 di valutazione, non ha trovato la miglior serata dall'ex di turno Della Valle (3/9 al tiro dal campo), come da Petrucelli (8 punti in 16'), ma comprensibilmente visto che l'oriundo rientrava dopo l'infortunio.

Milano è partita fortissimo nella partita tanto che a fine primo quarto, con una tripla di Flaccadori, ha già allungato nel punteggio sul 28-21. Brescia è sul pezzo, rientra trascinata dall'energia di Cournooh e arriva ad un passo sul 37-36, reagendo anche subito al nuovo +5 (41-36) di Milano con i canestri di Della Valle che valgono il 41-40 all'intervallo. In apertura di ripresa il sorpasso di Gabriel (41-42), ma Milano prova a prendere la gara in mano con due triple di Napier (51-46). E' un botta e risposta continuo, Massinburg porta avanti gli ospiti 58-59, Hall e Shields danno il 64-59 al 29' all'EA7. E' proprio Shields che prova l'allungo per i biancorosi con la tripla del 71-63 al 35', Napier trova i 3 liberi che ribalterebbero anche lo scontro diretto (76-65), come Melli l'appoggio del +10 (81-71).

Brescia non demorde, ci prova ancora con Gabriel dall'arco per l'81-77 a -22". E' troppo tardi per la rimonta, ma serve almeno per tenere lo scontro diretto a favore, mentre Napier dalla lunetta sigilla la vittoria di Milano.Domenica prossima l'ultimo turno di regular season con i biancorossi impegnati ancora in un derby lombardo, questa volta in trasferta sul campo di Cremona.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 83-77 (28-21, 41-40; 64-61) MILANO: Bortolani ne, Tonut 5, Melli 13, Napier 19, Ricci 5, Flaccadori 5, Hall 9, Caruso 5, Shields 16, Hines, Valentine 2, Voigtmann 2. All. Messina BRESCIA: Christon ne, Gabriel 12, Bilan 20, Burnell 4, Massinburg 13, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins, Cournooh 6, Akele 2, Porto. All. Magro Note: tiri da 2: MI 15/25, BS 16/32; tiri da 3: MI 13/31, BS 8/23; tiri liberi: MI 14/15, BS 21/23; rimbalzi: MI 27 (Melli 8), BS 31 (Gabriel 5); assist: MI 16 (Napier 8), BS 15 (Della Valle 6)