Milano passa 79-73 in casa della capolista Brescia: segnale in chiave playoff

Brescia - Prova di cuore dell’Olimpia Milano che fa valere la sua legge contro la capolista Brescia in una serata in cui si dimostra molto solida dando un segnale importante in ottica playoff.

I milanesi vincono 73-79 pur senza Mirotic, Causeur e Dimitrijevic (a riposo per l’Eurolega, già in campo domani a Parigi), cambiando passo nel finale con un maxi break di 2-14 quando Brescia iniziava a vedere lo striscione del traguardo. L’EA7 lo fa con 15 punti a testa di Mannion e Shields, mentre a Brescia non basta un Rivers da 18 punti.

La Germani parte fortissimo con Bilan protagonista del 16-6 che mette il primo timbro alla gara. Poi lentamente i biancorossi si avvicinano con Shields sul 24-22 al 13’. L’Armani impatta anche con Mannion a quota 27 e con lo stesso scavalca 31-32. Brescia torna subito in controllo con la tripla di Rivers (34-32), poi all’intervallo la Germani è ancora avanti 42-38 grazie ai punti di Ivanovic e Della Valle. Nella ripresa Rivers dall’arco allunga per la sua Brescia, ma Ricci è grande protagonista mandando avanti l’Olimpia (53-55). A inizio quarto periodo Mannion mantiene avanti l’Armani (59-62) , ma ancora Rivers impatta (62-62) e poi la Germani allunga quando tocca il 71-65 con Bilan. Milano non si scompone e pareggia con Shields in lunetta sul 71-71 al 37’.

E’ Shavon Shields a segnare la tripla che spariglia sul 73-76 al 39’, poi Tonut dalla lunetta risolve la questione (73-78 a -29”). Neanche il tempo di riposarsi e domani i biancorossi partono già alla volta di Parigi dove martedì 18 saranno in campo contro i transalpini.

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 73-79 (19-14, 42-38; 59-60) BRESCIA: Bilan 15, Ferrero ne, Dose 7, Della Vale 11, Brunelleschi 2, N’Dour 8, Tonelli ne, Ivanovic 10, Mobio 2, Rivers 18, Cournooh, Pollini ne. All. Poeta MILANO: Mannion 15, Bortolani ne, Tonut 6, Bolmaro 14, Brooks 5, LeDay 11, Ricci 7, Flaccadori, Diop 2, Caruso 4, Shields 15. All. Messina