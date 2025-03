Olimpia Milano: brutta sconfitta con il Barça

Milano - Profondo rosso. Anzi biancorosso. Milano fallisce l’assalto decisivo in Eurolega nella sfida contro il Barcellona. Perde contro i catalani 88-98 ed ora non è più padrona del suo destino visto che potrebbero non bastare due successi con Bologna e Vitoria nelle ultime due partite, ma dovrà sperare anche in una serie di risultati favorevoli. In questo caso a ben poco serve la tripla allo scadere che quantomeno salva la differenza canestri visto che il Barcellona guadagna due vittorie di vantaggio. Mirotic questa volta “canta” davvero da solo con 28 punti (6/10 da 2 e 10/10 ai liberi), arriva troppo poco da LeDay con soli 7 punti.

La partenza è disastrosa con l’azzurro Sarr (13 punti per il 2006) che lanciato in quintetto risponde presente nello 0-7 che accende il primo minuto di partita. La reazione dei biancorossi arriva subito con Mirotic protagonista e Tonut autore del sorpasso 11-9, poi è Caruso a dare gas ai biancorossi con due schiacciate per il 17-14. Il problema è che Milano deraglia totalmente in difesa, incassa 55 punti nel primo tempo ed è già a -11 all’intervallo. Nel 3° periodo Mirotic prova ad accendersi, porta Milano anche sotto 63-72, ma la risposta dei catalani è durissima arrivando anche sul +22 quando Hernangomez segna il 65-87. Esattamente dal nulla poi l’Armani prova anche a reagire, incredibilmente arriva addirittura a -8 (83-91) con un Mannion scatenato, ma Brizuela (27 punti) e l’ex Punter (25) chiudono davvero i conti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-FC BARCELLONA 88-98 21-23; 44-55; 63-74

MILANO: Dimitrijevic, Mannion 14, Tonut 5, Bolmaro 6, Brooks, LeDay 7, Ricci 3, Flaccadori, Caruso 7, Shields 18, Mirotic 28, Gillespie. All. Messina

BARCELLONA: Punter 25, Anderson 1, Sarr 13, Brizuela 27, Satoranksy 3, Hernangomez 3, Fall 7, Abrines, Parker 10, Keitas ne, Parrà 9, Villa. All. Penarroya Sandro Pugliese