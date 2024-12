Olimpia Milano, tutto facile contro la Stella Rossa

Milano - L'Armani mette il vestito giusto per tornare sul palcoscenico dell’Eurolega al Forum. Lo fa vincendo con personalità contro la Stella Rossa Belgrado per 101-86 cogliendo così anche l'occasione per superarli in classifica con quella che è la sesta vittoria nelle ultime sette gare europee.

Un’Armani convincente fin dal palla a due con Mirotic realizzatore designato Mannion in versione "attivatore", ma anche bomber all'occorrenza (20 punti con 4/4 da 2 4/7 da 3). Il serbo gioca altrettanto una partita di una continuità devastante con 8 punti nel 1° quarto, 1 nel 2°, 8 nel 3° e 6 nell'ultimo per un totale di 23 punti (6/12 al tiro). Ad equalizzare tutti i volumi dello “stereo” milanese poi ci pensa l'esperienza di Causeur che spara un clamoroso 6/6 da 3 che regala ossigeno all'Olimpia ogni volta che ce n'è bisogno, mentre LeDay è sempre più uomo squadra con 14 punti, 7 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist. L'approccio alla gara dei milanesi è subito ottimo trovando subito buone iniziative da Mannion e Mirotic, protagonisti con 8 punti a testa per il 23-15 del 10'. L'Armani sembra scappare via sul 31-20, ma da quel momento tra Canaan e Davidovac i serbi entrano nella gara.

La risposta dell'EA7 è affidata anche alle triple di Causeur, così si arriva sul 47-42 al 18’.

È il rush finale dell'Olimpia con due canestri in contropiede di Shields e Mannion per il +11 (53-42) che porta all'intervallo.

Nikola Mirotic e Fabien Causeur, la "vecchia guardia"

Alla ripresa l'Armani parte fortissimo con la coppia Mirotic-LeDay scappando sul +19 (63-44 al 22'). L’EA7 si porta al massimo 70-49 con Shields protagonista, ma poi arriva il fisiologico calo cavalcato da Yago Dos Santos che rivitalizza il match sul 73-63 del 29’. È la “vecchia guardia” Mirotic e Causeur a riaccendere il fuoco con tre bombe a cavallo di 3° e 4° periodo ritrovando serenità sull'82-67 al 31'.

Ritrovato l'ossigeno poi diventa più semplice gestire con lucidità il finale con un +15 prezioso anche in ottica doppio confronto. Non c'è neanche tempo di respirare, venerdì 6 dicembre i biancorossi saranno di nuovo in campo per completare il doppio turno giocando ancora in casa contro l'Asvel Villeurbanne alle 20.45.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-STELLA ROSSA BELGRADO 101-86 23-15; 53-42; 79-65 MILANO: Dimitrijevic 4, Mannion 20, Causeur 20, Brooks 3, LeDay 14, Ricci 2, Flaccadori ne, Diop ne, Caruso ne, Shields 8, Mirotic 23, Gillespie 7. All. Messina BELGRADO: Miller-McIntyre 8, Canaan 14, Teodosic 4, Davidovac 12, Mitrovic 7, Lazic 3, Kalinic 5, Dobric 1, Daum 9, Petrusev 2, Giedraitis 4, Dos Santos 17. All. Sfariopoulos. Note: tiri da 2: MI, SR; tiri da 3: MI, SR; tiri liberi: MI, SR; rimbalzi: MI, SR; assist: MI, SR