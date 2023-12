Olimpia Milano, ennesima sconfitta: alla deriva anche a Sassari

Sassari, 3 dicembre 2023 - L'incubo prosegue anche a Sassari, l'Olimpia incassa la terza sconfitta in una settimana cadendo anche sul campo della squadra che si presentava come terz'ultima in classifica. La sconfitta arriva per 89-83 con i biancorossi sempre a rincorrere per 40 minuti senza fare nulla in difesa per provare a limitare le scorribande avversarie. Milano ha perso contro una squadra che ormai gioca fissa senza due giocatori del quintetto per infortunio (Bendzius e Diop) e che si è presentata sul campo con il playmaker praticamente tagliato visto che Whittaker non ha giocato neanche un minuto. Eppure è bastato un soffio di vento per fare perdere Milano per la quinta volta su 10 in campionato. In questo momento la classifica è chiarissima, l'Olimpia per la prima volta da anni non parteciperebbe alla Final Eight di Coppa Italia.

La partenza è disarmante per Milano, un 12-0 di Sassari nei primi 5' che stronca subito ogni velleità. E' Tonut a suonare al carica per i biancorossi rimettendoli in carreggiata sul 16-12, ma in realtà il Banco di Sardegna è sempre padrone della partita. L'Armani realizza la miseria di 30 punti nel primo tempo, poi quando tocca il baratro sul 58-44 nel terzo periodo prova a riaccendersi sulle spalle di un eroico Shields da 31 punti segnati. Milano pareggia per la prima volta a quota 74 a 3'39'' dalla fine, sembra poter mettere la freccia, ma ogni volta la Dinamo la ricaccia indietro. Succede di nuovo sull'80-80 e sull'83-83 quando poi i sardi segnano i canestri della staffa.

Martedì i milanesi saranno di nuovo in campo a Monaco di Baviera contro il Bayern per la prima sfida della settimana di Eurolega.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EMPORIO ARMANI MILANO 89-83 20-14; 41-30; 65-58

SASSARI: Cappelletti 11, Tyree 24, Gentile 11, Gombaud 12, Charalalpopoulos 13, Pisano ne, Treier 6, Kruslin 3, Whittaker ne, Rapino, Gandini, McKinnie 9. All. Bucchi

MILANO: Tonut 10, Melli 2, Flaccadori 13, Shields 31, Voigtmann 14, Lo, Poythress 6, Bortolani ne, Kamagate, Ricci, Hall 7, Caruso ne. All. Messina

Note: tiri da 2: SS 20/32, MI 21/33; tiri da 3: SS 10/22, MI 10/29; tiri liberi: SS 19/24, MI 11/18; rimbalzi: SS 30 (Cappelletti 5), MI 27 (Shields 7); assist: SS 20 (Cappelletti 5), MI 16 (Tonut 3)