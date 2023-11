Olimpia Milano: a Belgrado arriva la prima vittoria esterna in Eurolega

Belgrado (Serbia) – Con una serie di triple a raffica è tutto più semplice per l'Olimpia Milano che davanti ai 20.000 spettatori della Stark Arena finalmente si toglie lo sfizio di vincere in trasferta in Eurolega e costruisce un altro passo per la sua risalita in classifica. I biancorossi milanesi vincono per 71-93 con una grande prestazione difensiva, ma anche trovando in attacco la concretezza giusta in quel quarto periodo (15-30) che, troppo spesso, fino ad ora, aveva significato sconfitta subita. Sono Shavon Shields e Maodo Lo a gestire al meglio il peso dell'attacco in una gara dove coach Messina è bravo a centellinare la stella Nikola Mirotic, sistematicamente puntata all'inizio in difesa dai serbi per provare a metterlo fuori gara. La prova del tedesco è mostruosa con ben 4/7 da 2, 6/7 da 3 e 6/6 ai liberi, mentre l'ala americana realizza 2/3 da 2 e 4/5 da 3, ma è incredibile tutta la percentuale di squadra dall'arco con un clamoroso 17/27 (63%) da 3 di squadra.

L'atteso ex Napier gioca solo 3 minuti con la maschera protettiva al naso, ma si deve fermare perché ancora troppo in difficoltà. Inizio equilibrato a Belgrado con l'Armani che sfrutta l'ottima partenza di Melli che firma 6 dei primi 10 punti milanesi (9-10 al 6'), ma deve cambiare Mirotic, troppo in difficoltà contro l'attacco avversario. Dopo Melli è il turno di Poythress sotto le plance con 4 punti filati per l'11-14, ma un pasticcio della difesa regala tre liberi allo scadere del quarto a Teodosic per rimanere ad un passo sul 19-20 al 10'. Con una tripla e un "jump" del giovane Bortolani l'EA7 prova l'allungo sul 21-28, poi arriva Maodo Lo per il +8 sul 29-37 al 17', ma l'Olimpia stacca improvvisamente la spina ed è ancora Teodosic a punirla con i punti del sorpasso della Stella Rossa sul 39-38 all'intervallo.

La ripartenza è di nuovo marchiata Milano, Lo e Melli fanno la differenza e l'EA7 scappa via 49-58 al 27', con Mirotic arriva per la prima volta la doppia cifra di vantaggio sul 51-61 un passo più tardi, ma non basta ancora perché a cavallo tra terzo e quarto peridio i serbi rientrano ancora sul 58-63 con i canestri dell'ex Nedovic. Ancora il "26" serbo colpisce in contropiede per il 65-69, ma qui sale in cattedra Shields che spara due triple consecutive per far riprendere il volo alla sua Armani sul 65-75 al 35'. È il momento che cambia la faccia della partita, Maodo Lo sigilla il successa dalla lunetta e Milano dilaga. Domenica di nuovo subito in campo con la sfida di campionato al Forum contro Pistoia.

STELLA ROSSA BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 71-93 19-20; 39-38; 56-63 BELGRADO: Lazarevic, Teodosic 8, Davidovac 18, Mitrovi 11, Simonovic 2, Napier, Tobey, Bolomboy 4, Ilic ne, Nedovic 16, Giedraitis 7, Yago 5. All. Sfrairopoulos MILANO: Lo 32, Poythress 7, Bortolani 8, Tonut 6, Melli 11, Kamagate, Ricci, Hall, Shields 19, Mirotic 8, Hines, Voigtmann 2. All. Messina Note: tiri da 2: SRB 18/33, MI 15/31; tiri da 3: SRB 7/27, MI 17/27; tiri liberi: SRB 14/16, MI 12/14; rimbalzi: SRB 27 (Davidovac 6), MI 33 (Shields 5); assist: SRB 17 (Teodosic 4), MI 11 (Lo 3)