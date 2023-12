Tour de force per Milano . Senza Mirotic, c’è Baron nel motore

di Sandro Pugliese

Perdere la quarta partita consecutiva nello stesso modo forse avrebbe davvero generato una crisi di nervi. Aver resistito e trovato nel finale la chiave per la vittoria potrebbe essere il primo passo per risalire china. Contava vincere e lo ha fatto l’Olimpia Milano seppur in una gara ancora con un’infinità di alti e bassi nei quaranta minuti. Coach Messina, che ritrova la vittoria dopo una serie di stop che di certo non è stata usuale nella sua carriera prova a vedere anche il bicchiere mezzo pieno: "Pensiamo che in queste partita abbiamo sempre dimostrato di poter stare in vantaggio con tante squadre. Questa vittoria può darci fiducia. In generale, quando li subiamo il problema è scegliere quando tirare. Qualche volta lanciamo dei tiri senza aver eseguito passaggi, altre volte passiamo la palla una volta o due di troppo. Conosciamo il problema e cercheremo di eliminarlo".

C’è stato anche un uso ampio delle rotazioni dalla panchina con diverse scelte significative, in più di un’occasione c’è stato un quintetto quasi tutto italiano o comunque con spiccate doti difensive: "Sono stati importanti Flaccadori, Ricci che ha dato energia alla difesa, ha giocato una partita molto bella come anima, Bortolani ha segnato canestri importanti nel momento difficile del primo tempo, è stato bravo a darci dei canestri ed ha stancato Belinelli come diretto avversario. Nel finale, Melli ha fatto la giocata decisiva, a rimbalzo, non è giusto dare per scontato che sia sempre perfetto".

Ora riprenderà il tour in giro per l’Europa dei biancorossi che saranno venerdì ospiti del Barcellona e poi domenica giocheranno il derby contro una Varese in crisi, ma poi potranno contare addirittura su 4 gare consecutive tra le mura amiche a cavallo dei giorni di Natale (Villeurbanne il 20, Panathinaikos il 22, Cremona il 24 e Baskonia il 28), prima di affrontare la lanciatissima capolista Brescia nell’ultima gara del 2023. Quasi certamente le affronterà senza Nikola Mirotic, ma con un Billy Baron in più nel motore, un giocatore fondamentale nell’economia del gioco biancorosso come dice lo stesso coach: "Il ritorno di Billy Baron, uno che non esita, può aiutarci tanto".

Poi, comunque, l’Olimpia dovrà intervenire sul mercato per crescere in cabina di regia, in questa occasione Flaccadori e Lo si sono ben alternati nella partita, ma non si può prescindere da un "titolare". La stagione scorsa Napier arrivò a fine gennaio, ma comunque inizia ad essere questo il periodo in cui tra G-League e NBA si smuove qualcosa, al di là che a gennaio ci sarà anche la finestra per tesserare giocatori già in campo in Eurolega con altre squadre, proprio come farà Pangos che dovrebbe finire a Valencia.