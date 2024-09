Pallacanestro femminile. Il Basket Tricolore riparte dopo due stagioni di stop

Dopo due stagioni di stop, riparte l’attività femminile per il Basket Tricolore, sodalizio cittadino che ha ereditato il passato glorioso del Basket Juvenilia. Il team biancorosso parteciperà al prossimo campionato di serie C con un nucleo di otto giocatrici in uscita dell’Under 19 di Scandiano a cui il diesse Luca Brindani ha aggiunto alcuni tasselli per formare il roster da tredici elementi, mentre il coach sarà Nicola Morano, allenatore anche del Basket 2000 in campo maschile. E proprio la divisione degli uomini continua a tenere banco in casa Basket Tricolore. La formazione multietnica, formata da ragazzi provenienti da diversi continenti e già due volte campione provinciale Uisp, è stata puntellata all’instancabile lavoro del diesse Brindani che ha allestito un organico pronto a calcare i parquet del campionato DR3. "Accogliamo le ragazze - dice il direttore sportivo Brindani - in uscita da Scandiano e ben volentieri, tramite loro, ripartiamo dopo due campionati di assenza, provando a fare qualcosa di nuovo nel femminile, anche se ad oggi abbiamo grosse difficoltà nel reperire le palestre dove allenarci e giocare perchè è successo tutto nei mesi estivi quando le palestre erano già state assegnate".

c.c.