Piccoli campioni. Under 13 da applausi. Raffica di successi

1) Il fiore all’occhiello

Fra tutte le formazioni giovanili applausi a scena aperta per i ragazzi dell’Under 13 di coach Carlo Borri e dell’assistant coach Gabriele Freddara. A gennaio il titolo regionale nelle final four di Ferro di Cavallo con i biancorossi che hanno superato l’Union Terni in semifinale e Marsciano nella finale che ha acceso l’entusiasmo sugli spalti del PalaFoccià. Primo trionfo giovanile nella categoria Elite per la Pallacanestro Perugia. Il mese scorso consacrazione a Corciano, con la vittoria nel campionato Under 13 Nba, battendo priam Marsciano, poi l’Interamna.

2) La curiosità

In questo fine settimana, a Perugia verrà assegnato il titolo italiano Junior Nba.