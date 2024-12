Pistoia Basket Junior. Pieno di gioventù ed entusiasmo al "Red Christmas Party»

Sono stati giorni di grande entusiasmo in casa Pistoia Basket Junior per il "Red Christmas Party", che ha regalato momenti di gioia e di condivisione sul parquet del PalaCarrara con la presenza di centinaia di ragazzi che si sono ritrovati poco prima di Natale. Con loro la prima squadra per distribuire autografi, selfie, omaggi, magliette e molto altro. Un modo sicuramente positivo, e col sorriso sulle labbra, per chiudere il 2024 del settore giovanile. Ma nemmeno in queste feste Pistoia Basket Junior si ferma, soprattutto per la formazione under 19 che dal 2 al 4 gennaio sarà impegnata in Romagna per la seconda tappa della Next Gen Cup.