Pistoia Basket si rinnova. C’è Agazzani al marketing

Andrea Agazzani è il nuovo direttore marketing del Pistoia Basket: ha firmato un contratto che lo legherà al club per i prossimi due anni. Classe 1986, Agazzani ha un vissuto oramai strutturato nel mondo del basket italiano avendo ricoperto il ruolo di direttore marketing in realtà consolidate come Trapani, Virtus Bologna, Assigeco Piacenza, PMS Moncalieri, una parentesi nel calcio a La Spezia e dal giugno 2020 era il responsabile marketing di Urania Milano. Lo staff sarà completato da due figure "junior" che sono Federico Discianni e Omar Bartoli che hanno già avuto esperienze nel settore nel mondo dello sport. Presentato anche Gabriele Cecchi, pistoiese, che sarà l’assistente del team manager Andrea Tronconi. Accanto a questo c’è da registrare che Giulio Pacini sarà il direttore commerciale del Pistoia Basket (anche in questo caso accordo biennale) con Saverio Melegari direttore della comunicazione. "Avevamo già annunciato importanti ingressi a livello di organigramma – dichiara il direttore generale di Estra Pistoia Basket, Ettore Saracca – Nel corso della passata stagione avevamo posto l’attenzione sul fatto che, c’era la necessità di potenziare questo comparto sotto ogni punto di vista, con in più ora l’arrivo di un nuovo direttore marketing e sociale che ritengo una figura fondamentale per la prosecuzione del nostro progetto a dimostrazione di come la società proceda a ritmo spedito nel proprio percorso dopo l’ingresso della nuova proprietà americana".

"Ho un trascorso abbastanza lungo oramai nel mondo del basket – afferma Andrea Agazzani - la cosa che noto in questa attività è che devo conoscere la realtà nella quale mi trovo. E essendo arrivato in queste ore sto cercando di capire tutto ciò che ruota intorno al mondo biancorosso, dalla città ai tifosi fino ai partner e alle istituzioni. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, visto che giustamente i tifosi vogliono sapere e aspettano, è la prima cosa che abbiamo analizzato dal mio arrivo e a brevissimo la lanceremo. Superare i 2222 abbonamenti dello scorso anno? Fare previsioni di numeri in questo momento è decisamente troppo presto: l’obiettivo è quello di guardare sempre avanti e riuscire a migliorarsi".

Intanto dal dal 10 luglio inizieranno i lavori al PalaCarrara per la completa sostituzione del parquet grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale e i lavori andranno avanti all’incirca per un mese. Inoltre, resta aperto il dialogo per migliorare ulteriormente internamente il palasport visto che ci sarà l’apertura di nuovi spazi dedicati ad uffici, si provvederà ad una ristrutturazione dell’hospitality e sarà introdotto uno store per avere un punto fisso per il merchandising proprio in via Fermi. Inoltre, il club ha dato il via libera per un ulteriore investimento a livello tecnologico con l’installazione di nuovi led.

