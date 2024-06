Settore giovanile. Pistoia pensa al futuro blindato il giovane Fabi

L’Estra Pistoia guarda avanti. Il lavoro intrapreso dal presidente del settore giovanile Stefano Della Rosa e dal responsabile Cristiano Biagini ha imboccato da diverso tempo la strada che porta a formare ragazzi prima e giocatori poi che possono essere dei prospetti utili per la prima squadra. Rientra in quest’ottica l’ accordo, di durata quinquennale, che la società ha raggiunto con il giocatore italo-argentino Gianluca Fabi, 15 anni, che dal prossimo settembre approderà in maglia biancorossa per difendere i colori del Pistoia Basket Junior. Prospetto fra i più interessanti della sua età, nato nel 2009, in Argentina, dimostra un intento chiaro da parte della società: investire nel settore giovanile e potenziarlo in maniera importante. Fresco vincitore del titolo Under15 con la squadra dove giocava fino a pochi giorni fa, ovvero il Club del Progreso, è pronto ad arrivare nella nostra città per proseguire il suo periodo di crescita. "Siamo molto contenti di averlo portato in Italia – afferma il direttore sportivo di Estra Pistoia Basket, Marco Sambugaro – ringrazio Pablo Filloy che è il suo riferimento attuale per avercelo segnalato già da tempo. E’ un ragazzo interessante: chiaramente dovrà lavorare con grande tranquillità visto che ha 15 anni e, di conseguenza, il lavoro per lui non mancherà. Con Stefano Della Rosa e Cristiano Biagini abbiamo intravisto in lui, comunque, qualità e potenzialità che ci sono piaciute: adesso dovrà iniziare un percorso di crescita all’interno del nostro settore giovanile". "Sono molto felice di poter venire in Italia – afferma il neo biancorosso Gianluca Fabi – perché fin da bambino il mio sogno è sempre stato quello di diventare un giocatore di basket e penso che questo sia un grande passo per realizzarlo. So che Pistoia è una grande squadra che gioca in A1, che lavora molto bene e con ordine: questo è stato uno dei motivi per cui ho pensato che la migliore società nella quale potessi venire era proprio Pistoia. Fin da adesso, pertanto, sono pronto per arrivare in Italia e vincere insieme molte cose".

Maurizio Innocenti