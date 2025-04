Pistoia: l'infortunio di Kemp e le sfide contro Milano, Bologna e Venezia

"Se qualcosa può andare male, lo farà". Pistoia in questa stagione rappresenta l’esempio concreto di quanto sia attendibile la legge di Murphy, potremmo attingere esempi a pieni mani a conferma di ciò. L’ultimo in ordine di tempo riguarda l’infortunio occorso a Maurice Kemp, una lesione muscolare di secondo grado dei flessori della coscia rimediata in allenamento che lo costringerà ad uno stop di altri venti giorni. Certo un giocatore in più avrebbe fatto comodo soprattutto uno come Kemp che fino a qui ha dimostrato di essere un valido supporto per la squadra, ma a conti fatti la sua assenza non pregiudica più di tanto né la corsa salvezza né il prossimo trittico di partite che Pistoia dovrà affrontare.

Milano, Bologna e Venezia, queste le sfide che attendono l’Estra nelle prossime tre partite e che con o senza Kemp, almeno di qualche miracolo in cui tutti sperano, sono da pronostico chiuso. A Milano (domenica ore 13) ci sarà l’esordio in biancorosso di Vincent Valerio-Bodon ma la curiosità maggiore sarà quella di vedere come reagirà la squadra, in modo particolare Cooke e Paschall che contro Sassari sono stati assenti ingiustificati, trovandosi di fronte la storia della pallacanestro italiana. Sull’orgoglio del gruppo italiano ci possiamo mettere la mano sul fuoco e siamo certi che come sempre daranno il massimo e anche qualcosa di più, la speranza è che anche gli americani facciano lo stesso perché quando giochi contro una forza come Milano gli stimoli ci sono tutti così come la voglia di non uscire a testa bassa. L’Estra ha ripreso ad allenarsi da ieri pomeriggio e proseguirà con il lavoro in palestra fino a venerdì mattina poi la squadra svolgerà la rifinitura del sabato al PalaMelo di Quarrata per l’indisponibilità del PalaCarrara.

Una settimana che speriamo possa servire al gruppo per fare quadrato e giocare le gare che rimangono fino alla fine del campionato con l’intento di salvare la faccia per sé stessi e per i tifosi biancorossi che dopo un’annata sciagurata non meritano altre umiliazioni. La Baraonda Biancorossa come sempre seguirà la squadra anche a Milano per stare vicina ai giocatori e per tenere alto il senso di appartenenza a questi colori ed il minimo è vedere in campo una squadra che lotta e che non si arrende dopo due quarti di gioco. Siamo quasi all’epilogo di questa stagione folle e senza senso a cui è difficile dare una spiegazione se non facendo di nuovo ricorso alla legge di Murphy "Se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a una catastrofe,allora qualcuno la farà in quel modo".

Maurizio Innocenti