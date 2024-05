Pistoia sotto 2-0. Brescia, è match point: "Ma non è ancora finita»

Due giorni di stop prima di tornare in campo venerdì e la Germani Brescia lavora consapevole di aver dominato settanta degli ottanta minuti disputati con Pistoia. Questi quarti di finale degli LBA Playoffs 2024 certificano una certa crescita di consapevolezza per la squadra di Alessandro Magro, al cospetto di un avversario considerato pericoloso alla vigilia. Certo, Pistoia resta campo complesso, e uscire con una vittoria non sarà semplice, ma ad oggi probabilmente nessuno si è imposto con tanta autorevolezza nel corso della post-season. Di certo, in pochi possono contare su una coppia di esterni come quella composta da Amedeo Della Valle e CJ Massinburg, 46 punti in gara-2. Intanto la guardia americana guida la truppa bresciana che ha dominato gli LBA Awards 2024 ufficializzati nella giornata di ieri. Massinburg ha vinto il premio di miglior sesto uomo e "giocatore più migliorato", mentre John Petrucelli è stato confermato come re dei difensori. Per concludere, Miro Bilan è stato inserito nel quintetto dell’anno con l’mvp assoluto Belinelli, Shengelia, Willis e Tucker. L’allenatore di Pistoia Nicola Brienza invece è il coach dell’anno. "Sappiamo che l’ambiente sarà caldo a Pistoia, so quanto possano esserlo i toscani - il lancio della prossima sfida di Alessandro Magro, nativo di Castelfiorentino - per questo sono un po’ in versione pompiere, non perché non mi sia piaciuta la nostra prestazione ma perché la serie non è finita". Dunque tensione che resta altissima: "Brienza penserà al male minore e cercherà di trovare degli aggiustamenti che possono prevedere anche la zona: noi ci siamo preparati a tutto. È chiaro che devono fare delle scelte: se vogliono essere più fisici devono avere meno punti nelle mani e viceversa. Cerchiamo di attaccare quelli che possono essere i vantaggi nel confronto e penso che in queste due partite lo abbiamo fatto bene". Da comprendere i tempi di recupero di John Petrucelli, rimasto a guardare anche in gara-2 nonostante la presenza nei 12.