Virtus, con Milano una notte da spareggio. Banchi: "L’emergenza deve darci più forza"

Partita da dentro o fuori per la Virtus e per Milano. Le due squadre hanno il medesimo ruolino di marcia con una sola vittoria nelle prime sei giornate di Eurolega e chi stasera (ore 20.30 diretta Sky) perde può mettersi l’anima in pace perché sarebbe davvero complicato provare a raggiungere ai playoff nonostante siamo a poco più di un quinto della fase regolare. Si gioca ad Assago, ma per quello che fino a qui la V nera ha fatto vedere scendere in campo in casa o in trasferta non fa una grande differenza essendo il copione europeo sempre lo stesso.

La formazione allenata da Luca Banchi accusa una serie di blackout nei diversi momenti dell’incontro e solo nel caso di Belgrado, nella tana del Partizan, la spina non si è staccata negli ultimi minuti. Il risultato è che manca sempre un centesimo per arrivare ad un euro intero e le sconfitte iniziano anche a minare il morale della truppa.

"Affrontiamo la gara di Milano determinati a produrre una prestazione di grande intensità – a parlare è coach Banchi in una nota del club –. Il derby contro l’Olimpia ha sempre un pathos particolare, indipendentemente dalla manifestazione in cui queste squadre si affrontano, per cui l’emergenza infortuni che stiamo vivendo dovrà servire da ulteriore stimolo a una partita attenta e cinica. Sfrutteremo ogni opportunità per trovare risorse all’interno di una gara che si preannuncia combattuta sia dal punto di vista tecnico che agonistico".

La Virtus si presenta all’appuntamento con un solo playmaker. Alessandro Pajola è sempre fermo a causa di un problema alla schiena, mentre martedì sera contro il Bayern Monaco, nell’ultimo capitombolo bianconero al fotofinish, si è infortunato alla caviglia destra Daniel Hackett e in attesa di ulteriori accertamenti l’impressione è che ci vorrà qualche settimana per risolvere la questione. Come regista resta a disposizione di Banchi solo Matt Morgan e, nonostante l’esterno americano abbia dimostrato di poter reggere il livello dell’Eurolega, questa è una difficoltà non facilmente gestibile dalla panchina bolognese. Rientra in gruppo anche Ante Zizic, sperando che il centro croato abbia ricaricato le pile e riesca a mettere in campo quell’energia necessaria per vincere gare di questo tipo.

"Ci attende una partita tosta e complicata, in trasferta e in un campo difficile – a parlare è Achille Polonara –. Siamo carichi, si tratta del derby d’Italia e ha sempre una importanza particolare. Ovviamente ci teniamo molto, andremo a Milano consapevoli che per ottenere la vittoria dovremo disputare una partita perfetta, limitando i loro punti di forza, roster profondo e giocatori di talento".

Anche Milano deve fare i conti con le assenze. Non saranno della partita Shavon Shields, David McCormack e Ousmane Diop. Dal punto vista tecnico la squadra sarà sempre guidata da Mario Fioretti, vice del capo allenatore Ettore Messina, out a causa di una fastidiosissima otite. Arbitrano Belosovic, Nikolic e Sukys.