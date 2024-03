Pistoia spedita verso gli Usa. Ultimo via libera dal Cda

Anche l’ultimo passo è stato compiuto. Dopo la riunione di ieri del Cda biancorosso, che ha avuto esito positivo, adesso mancano davvero solo le firme per ufficializzare l’ingresso degli investitori americani all’interno del Pistoia Basket 2000. E l’attesa, da questo punto di vista, sarebbe quasi giunta al termine. L’appuntamento per il closing è fissato per la prossima settimana. Dopo le festività di Pasqua, ecco che dovrebbe essere messo nero su bianco per la cessione della maggioranza delle quote del club biancorosso alla società ’East Coast Sport Group S.r.l.’, che ha come capofila Ron Rowan. Rowan che, almeno in questa fase iniziale, sarebbe l’unico degli investitori a entrare a far parte del Cda del Pistoia Basket 2000. Ma non solo: si fa sempre più concreta la possibilità che l’ex Olimpia venga nominato nuovo presidente del club, con Massimo Capecchi nei panni di vice. Un passaggio di consegne significativo, ma che va in una direzione di continuità con il presente e il recente passato, a dimostrazione del desiderio degli americani di non dare il via per il momento ad alcuna rivoluzione.

Il nuovo corso insomma inizierà in maniera graduale. Un concetto questo confermato dal vice presidente del Pistoia Basket 2000 e presidente del Consorzio Pistoia Basket City, Francesco Giuseppe Cioffi. "In questa ’fase 0’, la holding statunitense non porterà un proprio blocco di figure, ma verrà per conoscere e collaborare con chi già c’è. Il cambiamento avverrà probabilmente in un secondo momento, ma per ora no. C’è il desiderio da parte degli investitori di portare avanti quello che finora ha funzionato. Loro – ha spiegato – avevano paura di trovare delle scrivanie vuote una volta qui a Pistoia. Il ruolo del Consorzio? Rowan ha chiesto espressamente che il Consorzio diventi il primo interlocutore, con il compito di facilitare l’ingresso della cordata americana all’interno del tessuto economico sociale italiano e locale. Ci sentiamo assolutamente idonei per questo ruolo". Rowan intanto è atteso in Italia a breve. All’incontro per la chiusura verrà da solo, Pistoia e pronta a riabbracciarlo.

Francesco Bocchini