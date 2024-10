Estra Pistoia, dopo il bell’esordio arriva il ko contro la Virtus Bologna: 84-68

Bologna, 6 ottobre 2024 – Dopo il bell’esordio e la vittoria contro Napoli, l’Estra Pistoia non riesce a bissare il successo e cade in trasferta a Bologna contro la Virtus per 84-68.

I bolognesi mettono le mani sulla partita fin dall’inizio riuscendo di fatto a controllare per quasi tutto il match. Pistoia non riesce a impensierire le V nere, che arrivano fino al +21, 68-47 a fine terzo quarto. Pistoia trova tra l’altro un Isaiah Cordinier in serata di grazia.

Chiude con 16 punti in 21 minuti ed è la vera spina nel fianco dei toscani. Difficile contenere il francese, autore della fuga iniziale che in qualche modo condizionerà tutto il match.

Si chiude 32-19 la prima frazione. Non cambia la musica nei secondi dieci minuti, con l’Estra che va all’intervallo ancora a distanza dalla squadra di Banchi, 51-39. Non cambia dopo il rientro dagli spogliatoi la musica.

Le V nere controllano e portano a casa altri due punti dopo il successo dell’esordio. Per Pistoia 16 punti per Forrest e 11 per Rowan. Silins mette a referto 15 punti.

Brutto episodio prima del match: il pullman che trasportava i tifosi pistoiesi al palazzo bolognese è stato oggetto di lancio di sassi. Un vetro del mezzo è andato in frantumi. Non si segnalano feriti.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Estra Pistoia 84-68

Virtus Bologna: Cordinier 16, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Shengelia 8, Hackett 3, Grazulis 2, Morgan 9, Diouf 5, Zizic 8, Akele 4, Tucker 12. All. Luca Banchi.

Estra Pistoia: Christon 6, Della Rosa 1, Benetti, Saccaggi 2, Anumba 2, Childs 6, Rowan 11, Forrest 16, Brajkovic 9, Silins 15, Boglio, Cemmi. All. Dante Calabria.