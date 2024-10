Fortitudo perde anche a Rimini 74-66

Rimini, 6 ottobre 2024 – Seconda sfida e secondo ko consecutivo per una Fortitudo sottotono che cede 74-66 al PalaFlaminio in casa di Rimini.

Prestazione negativa per Matteo Fantinelli e compagni che avanti +9 all’intervallo calano vistosamente nella ripresa cedendo ad una Rimini che, nonostante la formazione rimaneggiata, lotta e alla fine conquista con merito la sua terza vittoria consecutiva.

Per la Effe dopo Milano arriva così un nuovo ko mentre mercoledì sarà già tempo di recupero, con la sfida in programma al PalaDozza, con Orzinuovi.

Manca Aradori, ma rientrato Mian per una Fortitudo che non ha avuto l’atteggiamento giusto. Rimini senza Robinson e con Tomassini a referto ad onor di firma invece si è compattata intorno a Johnson e ha centrato una meritatissima vittoria.

Inizio equilibrato, poi sono i romagnoli con Marini e Johnson ad allungare fino al 16-9, con la Effe che cozza sulla zona avversaria.

Cagnardi chiama tempo ordina le idee e la Effe ribalta la sfida con un parziale, tra finale primo quarto e inizio secondo di 11-0 per 16-20. Al 14’ Rimini è di nuovo avanti sul 21-20, ma la sfida è in mano alla Effe che inaridisce le fonti di gioco avversarie mentre in attacco Gabriel fa il protagonista.

Dal +9 dell’intervallo la Fortitudo sprofonda a -5 del 27’. Rimini, guidata da un super Johnson, segna 22 punti in 7’ nel blackout biancoblù. Sul 50-45 i canestri di Bolpin e Cusin ricuciono il distacco. Lo stesso Cusin, il migliore della Effe, riporta avanti 50-51 i bolognesi. Rimini trova uno stoico Johnson a lanciarla avanti 60-55 al 35’. Nel momento difficile rientra Sabatini al posto di uno spento Fantinelli (il peggiore in campo con Gabriel) e la Flats Service ha un sussulto, ma il finale è tutto per Rimini che centra la sua terza vittoria.

Il tabellino

RIVIERA BANCA RIMINI 74 FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA 66 RIVIERA BANCA RIMINI: Grande 18, Marini 12, Anumba, Johnson 25, Camara 10; Masciadri 9, Bedetti, Simioni, Ruggeri ne, Bonfè, ne Amaroli ne, Tomassini ne. All. Dell’Agnello. FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 4, Bolpin 10, Mian 15, Gabriel 15, Freeman 10; Sabatini 4, Panni, Battistini 4, Cusin 4; Giordano ne, Braccio ne, Bonfiglioli ne. All. Cagnardi. Arbitri: Miniati, Marco Attard, Marzulli. Note: parziali 16-17, 28-37, 50-49. Tiri da due: Rimini 12/31; Fortitudo 19/38. Tiri da tre: 12/28; 8/30. Tiri liberi: 14/17; 4/8. Rimbalzi: 42; 37.