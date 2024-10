Rbr-Fortitudo, il ritorno di Fabio Mian: dove guardare il derby emiliano-romagnolo

Bologna, 5 ottobre 2024 - Insidioso derby emiliano-romagnolo per la Fortitudo che, domenica 6 ottobre alle 18 sarà di scena al PalaFlaminio per affrontare i padroni di casa della Riviera Banca Rimini. È una Flats Service decisa e vogliosa di iniziare il proprio cammino quella che scenderà in campo contro i romagnoli, che hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione dopo le vittorie con Udine e Piacenza che l’hanno lanciata al momento in testa alla classifica della serie A2 a punteggio pieno. Per Fortitudo e Rimini si tratta a tutti gli effetti di una riprova quella che mi mette di fronte l’una all’altra.

Il ritorno di Fabio Mian

A presentare la sfida che vedrà il ritorno in campo di Fabio Mian è coach Devis Cagnardi. “Dopo la sosta forzata per lo spostamento della gara con Orzinuovi, riprendiamo la nostra maratona con la seconda trasferta consecutiva che ci vedrà di scena a Rimini, contro una squadra che ha approcciato molto bene il campionato con due vittorie, contro una delle sicure protagoniste della stagione come Udine ed in trasferta a Piacenza, dove questa stagione sarà sempre molto molto complicato giocare. Hanno allestito un roster di prima fascia fisico e talentuoso e considero la coppia Dell'Agnello-Bolognesi una garanzia. Noi abbiamo recuperato Fabio Mian, dopo l'assenza per la nascita di suo figlio e stiamo cercando di recuperare Panni, in un reparto che ci vede in grave emergenza dal giorno zero. Siamo quindi fiduciosi di poter mettere in campo gli equilibri sui quali abbiamo lavorato per tutta la preseason e vogliosi di entrare in campo, per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo che il nostro pubblico come sempre ci seguirà numeroso e vogliamo dimostrare a tutti loro la nostra voglia di lottare”.

Fabio Mian, 32 anni

Tomassini: “La Fortitudo ha talento, sarà un bel derby"

Nella sfida che vede il ritorno da ex di Leonardo Battistini (a Rimini stagione 2016/17), Rimini potrebbe fare a meno di Robinson, infortunatosi nella sfida di mercoledì a Piacenza e in forse per in confronto di domani. Un eventuale decisione sarà presa solo alla vigilia della sfida. A parlare dell’attesa della sfida è anche uno degli elementi cardini Giovanni Tomassini. “Può essere una grossa occasione per vincere un derby, quando si parla di una partita del genere vengono sempre i brividi per l’atmosfera che si verrà a creare, e per me la partita con la Fortitudo è un’occasione particolarmente importante – sottolinea Tomassini – Noi siamo carichi, il campionato, con le sue infrasettimanali, non dà mai il tempo di festeggiare; però allo stesso tempo mantiene alta l’adrenalina, per questo dovremo fare una grande partita. La Fortitudo ha talento, fisicità, esperienza: sarà una bella partita”.

Dove guardare la partita

Radio & tv - Diretta per abbonati su LNP Pass; a livello locale le partite della Fortitudo saranno trasmesse da Canale 88 - MadeinBo Tv con tele-radiocronaca diretta radio infine su Sanluchino, Fm 104.700 mhz e ascoltabile in streaming su www.radiosanluchino.it.