Pistoia vs Trapani: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori Chiave

Christon 6: è indubbiamente un giocatore di talento ma non sempre è continuo. Va detto che quando si accende sono dolori per gli avversari anche se a volte la sensazione è che predichi nel deserto perché non sempre i compagni lo seguono.

Forrest 6: accende la luce nel terzo quarto e Pistoia rimonta uno svantaggio di 21 punti. Se solo si innescasse fin da subito sarebbe un toccasana per la squadra e un incubo per gli avversari.

Rowan 6: è il più preciso al tiro tra i biancorossi ma questa non è una grande novità, rimane il solito problema della difesa che pesa tantissimo sulla sua prestazione e su quella della squadra.

Kemp 6: impegno, grande lotta sotto i tabelloni e alla fine il suo contributo lo porta eccome. Si fa sentire anche in attacco mettendo a segno punti pesanti.

Silins 5,5: una prestazione difficile da decifrare. I numeri parlano di una prova decisamente sufficiente (17 punti e 8 rimbalzi) ma a tratti ha dato la sensazione di non essere sempre connesso con la partita commettendo alcuni errori di troppo.

Paschall 5,5: in questo momento può dare qualcosa solo a livello offensivo e questo lo fa molto bene, in difesa è ancora troppo indietro con la condizione per pensare di dare il proprio contributo.

Della Rosa e Benetti SV: solo le briciole della partita per loro.

Saccaggi 10: Un premio alla sua straordinaria carriera in maglia biancorossa, anche se stasera vede il parquet per appena quattro minuti.

Markovski 5,5: Trapani è decisamente superiore a Pistoia e questo si è visto, ma la squadra ogni tanto accusa dei black out incredibili che sinceramente sono difficili da comprendere. Sui cambi ogni tanto non convince più di tanto ma va detto che è lui che ha il polso della situazione e soprattutto della condizione fisica di ogni singolo.