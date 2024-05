Playoff Nba, Boston e Oklahoma cominciano forte: ko Cleveland e Dallas in gara 1

Milano, 8 maggio 2024 – Boston e Oklahoma City cominciano al meglio le rispettive serie di secondo turno playoff con Cleveland e Dallas. Sia Celtics che Thunder ottengono due nette affermazioni in gara 1, lanciando un chiaro segnale agli avversari. Partiamo dalla squadra allenata da coach Mazzulla, che manda in archivio la pratica imponendosi ai danni dei Cavaliers con il risultato di 120-95. Primo quarto scoppiettante al TD Garden, che si chiude sul 40-34, con Brown grande protagonista con 15 punti. Nel secondo periodo gli attacchi rallentano decisamente (appena 15 punti per gli ospiti) e all'intervallo il tabellone luminoso recita +10 per i biancoverdi. Biancoverdi che allargano ulteriormente il distacco nella terza frazione, volando a +15, per poi chiudere definitivamente i giochi nell'ultimo tempino con un parziale di 28-18. Sugli scudi la coppia formata da Brown e White, che combinano per 57 punti, mentre Tatum fa registrare una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte non bastano la prestazione da 33 punti di Mitchell e la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Mobley.

Gilgeous-Alexander batte Doncic

Travolgente successo anche per i Thunder, che mandano al tappeto Dallas per 117-95. Dopo un primo quarto in totale equilibrio e contraddistinto dai botta e risposta fra Gilgeous-Alexander e Doncic, nel secondo Oklahoma City abbozza un tentativo di fuga, che si tramuta nel +9 di metà partita. Al rientro in campo dopo l'intervallo, i Mavericks accorciano le distanze fino a -1, prima del nuovo strappo dei padroni di casa, targato Holmgren e Gilgeous-Alexander. A 12 minuti dalla fine i texani devono recuperare 11 punti. Impossibile se Irving e Doncic combinano per "soli" 39 punti e l'attacco di coach Kidd ne produce appena 16 nell'ultima frazione. A scrivere la parola fine sulle speranze degli ospiti ci pensa Jalen Williams. Il migliore marcatore dei Thunder è Gilgeous-Alexander, autore di 29 punti, seguito da Holmgren con 19 e proprio da Williams con 18. Sul fronte Dallas, oltre al già citato fatturato di Irving e Doncic, c'è da segnalare la doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi di Gafford.

Leggi anche: Incroci, ritorni e tanto pubblico. La Virtus partirà forte con Tortona