Playoff Nba, Lakers e Pelicans eliminati: avanti Nuggets e Thunder. I Celtics allungano

Milano, 30 aprile 2024 – Finisce la stagione di Lakers e Pelicans, eliminati rispettivamente da Nuggets e Thunder. Sta per volgere al termine quella degli Heat, sotto 3-1 con i Celtics. Questi i responsi della notte Nba. Cominciamo dai campioni in carica: come in gara 2, è ancora Murray (nonostante l'acciacco fisico) a decidere il quinto episodio della serie con un canestro che a tre secondi dal termine vale il 108-106 finale e il passaggio del turno per Denver, che adesso sfiderà Minnesota Timberwolves, reduce dal 4-0 rifilato ai Phoenix Suns. I losangelini si arrendono nonostante il vantaggio all'intervallo e il +9 nel corso del terzo periodo. Jokic (25 punti, 20 rimbalzi e 9 assist per il serbo) e compagni rimontano, piazzano il sorpasso, ma non riescono a scappare via. Un LeBron James da 30 punti, 11 assist, 9 rimbalzi, supportato soprattutto da Reaves (19 punti, doppia doppia da 17 punti e 15 rimbalzi per Davis), tiene attaccati i suoi, che si giocano tutto nel finale. Finale che vede Murray salire in cattedra: il canadese sale a quota 32 punti, 6 più di Porter Jr., e vince la sfida con il suo talento. La preghiera di Prince da metà campo non viene accolta e così l'annata dei Lakers si chiude qui, al termine di una serie dove comunque i rimpianti non mancano.

Thunder avanti

Game over pure per New Orleans, che alza bandiera bianca di nuovo sul parquet amico e saluta così i playoff. Gara 4 è all'insegna dell'equilibrio, spezzato nell'ultima frazione dal break di 16-2 in favore di Oklahoma City, che sta dimostrando di essere squadra pronta a recitare un ruolo da protagonista anche nella post season. Sono Jalen Williams e Gilgeous-Alexander a trascinare con 24 punti ciascuno (pure 10 rimbalzi per il canadese) i compagni al successo per 97-89, mentre ai Pelicans non bastano i 20 punti di McCollum e la doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi di Valanciunas. La teste di serie numero 1 nella Western Conference ora attende di scoprire chi incrocerà fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, con la serie che è sul 2-2.

White devasta gli Heat

Sembra destinata a chiudersi in tempi rapidi anche la serie fra Boston e Miami. I Celtics vincono di nuovo - stavolta con il risultato di 102-88 - in Florida e adesso conducono per 3-1. Il passaggio del turno viene ipotecato grazie sopratutto alla prova monstre di White, che chiude con 38 punti, e alla doppia doppia di Tatum da 20 punti e 11 rimbalzi. La squadra con il miglior record della lega al termine della regular season archivia la pratica già nel primo tempo, terminato sul +17. Gli Heat faticano tremendamente nella metà campo offensiva, a causa delle assenze di Butler e Rozier. Inutile la doppia doppia di Adebayo da 25 punti e 17 rimbalzi. Da valutare l'infortunio occorso a Porzingis, anche se non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave.

