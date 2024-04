Playoff Nba, Doncic e Siakam fanno saltare il banco: Mavs e Pacers pareggiano

Milano, 24 aprile 2024 – Eccoli, i primi due colpi esterni dei playoff Nba. A metterli a segno sono Dallas e Indiana, che hanno la meglio rispettivamente dei Los Angeles Clippers e di Milwaukee. Bissa il successo in gara 1 invece Minnesota, che si porta sul 2-0 nella serie con Phoenix. Partiamo dai Mavericks, che si impongono per 96-93, pareggiando così i conti con la truppa di coach Lue, a cui non basta il recupero di Leonard. Già, perché dall'altra parte c'è un Doncic da 32 punti (seppur con 11/26 dal campo) e 9 assist. Un bottino che conferma quanto lo sloveno sia animale da playoff: nella storia della lega, solo l'ex Real Madrid e Michael Jordan hanno una media da almeno 30 punti, 5 rimbalzi e 5 assist nella postseason. Il numero 77 è un fattore anche in difesa: nelle 17 occasioni in cui gli avversari tirano contro di lui, solamente due volte riescono a segnare, con Harden e Coffey. I texani iniziano l'ultimo periodo in svantaggio, ma a cambiare l'inerzia ci pensa proprio Doncic, supportato da Irving (23 punti). I losangelini si aggrappano soprattutto a George (22 punti come Harden), che tuttavia non riesce a impedire lo strappo agli ospiti. Dallas tocca il +9 ad un minuto e mezzo dalla conclusione e, nonostante il tentativo disperato dei padroni di casa di rientrare, si guadagna il successo che vale l'1-1.

Siakam abbatte i Bucks

Stesso discorso per Indiana, che viola il parquet di Milwaukee, ancora priva di Giannis Antetokounmpo. Dopo i 35 punti di gara 1, Siakam fa ancora meglio, firmando una prestazione da 37 punti e 11 rimbalzi e diventando così il terzo giocatore della storia Nba dopo Wilt Chamberlain (1967) ed Elgin Balylor (1961) ad iniziare i playoff con due partite consecutive da più di 35 punti e 10 rimbalzi. Per i Bucks, come nel primo atto della serie, Lillard comincia con le marce alte, mettendo a referto 26 punti nel primo tempo (alla fine saranno 34). Ma stavolta le sfuriate dell'ex Portland non sono sufficienti per le speranze della compagine allenata da coach Doc Rivers, che deve arrendersi nella ripresa ai Pacers, vittoriosi per 125-108. Ancora nessun minuto sul parquet per Gallinari.

Phoenix ancora al tappeto

Capitola nuovamente Phoenix sul campo di Minnesota, che si prende il punto del 2-0 trionfando per 105-93. Questo nonostante la prova sottotono di Edwards (3/12 dal campo). Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di una lunghezze, i Timberwolves cambiano marcia nella ripresa, presi per mano da un McDaniels da 25 punti. Le stelle dei Suns non brillano (Booker 20 punti, Durant 18) e così la sconfitta diventa inevitabile.

