Qui biancorossi. Varese, salvezza sempre più a rischio. Ora c’è la finale di Europe Cup

Una sconfitta, arrivata solo nei minuti finali, qualche polemica per un fallo di Bilan su Mannion non ravvisato, e tramutatosi in palla persa. Di certo, per Varese la salvezza resta un problema aperto, anche se Pesaro e Brindisi restano a quattro punti. Solo, Treviso allunga, e ora i biancorossi sono terzultimi: "Sono davvero dispiaciuto per il risultato ma sono contento per la prestazione. Abbiamo perso per un solo possesso in una partita dove abbiamo concesso 15 possessi in più agli avversari tra palle perse e rimbalzi in attacco. Questo è ciò che poi ha deciso la partita in favore dei nostri avversari. Vogliamo portare il livello di competitività sia in coppa che domenica prossima a Masnago. Sono molto contento per la prestazione espressa in campo stasera" il commento di un Tom Bialaszewski (nella foto)che pare sempre più prossimo all’addio a fine stagione. Intanto, domani, sarà sfida in Turchia per la finale di Fiba Europe Cup.

Perché Varese rischia di perdere la massima serie, ma si gioca in due partite la possibilità di prendere parte nella prossima stagione alla Basketball Champions League. Sempre che non arrivi un nuovo accordo tra FIBA e EuroLeague per accorpare il tutto nella nuova EuroCup.

Alessandro Luigi Maggi