Qui Brescia. Poeta non si fida della Vanoli: "Più forti della loro classifica»

Reduce dal doloroso ko con Trapani, la Pallacanestro Brescia si prepara al derby delle ore 17.30 con la Vanoli Cremona. "Siamo attesi da una partita dura contro una squadra, la cui attuale situazione di classifica, non rispecchia il loro valore reale - le parole di Peppe Poeta - In casa Cremona ha perso tre partite tutte all’ultimo tiro e dopo aver condotto l’andamento della gara per larghi tratti. La Vanoli è una formazione che presenta una forte identità di gioco, un ottimo sistema difensivo e può contare su un talentuoso pacchetto di guardie, in grado di creare soluzioni offensive per sé stessi e i compagni". Serve un passo in avanti dopo la brutta prestazione con i siciliani, che hanno di fatto dominato dalla palla a due: "Noi dovremo compiere una partita solida, pronti ad approcciare una difesa aggressiva ed essere bravi nel muovere la palla per creare la migliore conclusione. Inoltre - prosegue Poeta - sarà importante, nei ruoli dove siamo favoriti, la nostra capacità di sfruttare i mismatch e, come accaduto contro Reggio Emilia, limitare i loro esterni: Corey Davis, Tajion Jones, Trevor Lacey e l’ultimo arrivato Payton Willis, tassello di grande estro e talento". Tutto, come sempre, passerà dalla coppia Della Valle-Bilan, ma servirà una prestazione importante anche da chi in questa prima fase della stagione è stato altalenante, ovvero l’ala Burnell e il centro Ndour. Alessandro Luigi Maggi