QUI CREMONA. Vanoli, colpo Willis per dare una svolta al campionato: "Non vedo l’ora»

Un inizio di campionato difficile, con una sola vittoria in sei partite e diverse sconfitte negli ultimi istanti. Così la Vanoli Basket Cremona decide di intervenire sul mercato. La società ha ufficializzato l’ingaggio di Payton Terrell Willis, guardia statunitense che vestirà la maglia biancoblù fino al termine della stagione. "Sono entusiasta di far parte della Family e di lavorare con la squadra. Non vedo l’ora di iniziare", ha dichiarato Willis. Nato il 31 gennaio 1998 a Fayetteville, Arkansas, è alla sua seconda esperienza in Italia dopo la positiva stagione con Pistoia. Lo scorso anno ha segnato 16 punti di media a partita, con il 39,6% da tre punti, 4 rimbalzi e 2,1 assist, contribuendo a portare la squadra in zona playoff davanti proprio a Cremona.

Il giocatore arriva dopo essere stato rilasciato dal CB Tenerife, dove ha disputato quattro partite in Liga ACB e due in Basketball Champions League, con medie di 5,8 punti in campionato e 10,5 in coppa. L’uscita di Booth, che ha inciso poco, apre le porte all’arrivo di Willis, noto per le sue capacità realizzative. "Siamo molto contenti di aver firmato uno dei migliori giocatori dello scorso campionato" ha affermato Andrea Conti, General Manager. La speranza è che l’innesto di Willis possa dare la svolta necessaria per risalire la classifica, a partire da domenica, in casa, contro Brescia. A.L.M.