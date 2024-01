Qui Goldengas. Senigallia cerca il bis. La classifica sorride

La Goldengas Senigallia cerca il bis dell’andata per proseguire la sua risalita in classifica. I biancorossi, terzi nel girone di B Interregionale, ripartono dopo la sosta del campionato col derby contro la Stamura Ancona, in programma questo pomeriggio alle ore 19 al PalaRossini. Quasi un testa coda, che non va però preso sotto gamba: "dobbiamo mettere in campo attenzione e concentrazione", è il leit motiv dell’ambiente biancorosso che intanto nei giorni scorsi ha comunicato dati molto positivi per quanto riguarda le iscrizioni all’attività giovanile, decisamente ripartite alla grande dopo l’inevitabile calo nel periodo covid, con 40 iscritti in più al minibasket. Si tratta della quarta giornata del girone di ritorno che la Goldengas affronta con 18 punti, il triplo di quelli che attualmente ha il fanalino di coda Ancona, che ne ha 6 ma viene da due vittorie consecutive e prima della sosta ha riacceso l’entusiasmo sopito dalle precedenti undici sconfitte di fila. All’andata non ci fu storia: Senigallia vinse 73-49 dominando sin dalla palla a due e calando, pur senza mettere in discussione il successo, nella seconda parte, facendo arrabbiare non poco coach Gabrielli. "Abbiamo chiuso il 2023 in terza posizione, non era scontato – sottolinea l’allenatore pesarese – e una serie di sette vittorie nelle ultime nove che ci soddisfa. Risultati che rendono merito a una società che ti fa lavorare bene e a un gruppo di giocatori che sta mettendo serietà in campo ma la formula del torneo non ci aiuta: l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro ma dopo nella seconda fase queste si porteranno dietro i punti negli scontri diretti della prima e noi sotto questo aspetto siamo indietro. Le partite dunque d’ora in avanti varranno doppio. Dopo la sosta poi è sempre una incognita, dovremo farci trovare pronti". Prevedibile che al PalaRossini arrivi come in passato un buon numero di tifosi senigalliesi, probabilmente un centinaio.

Andrea Pongetti