Qui Serie A. Assalto alla vetta. La Germani riparte da Trento

La Germani Brescia affronta nuovamente domani la sfida contro la Dolomiti Energia Trento in trasferta, ricordando l’ultima vittoria esterna nel massimo campionato risalente al 14 ottobre 2017, con un risultato di 66-56. Quella vittoria, caratterizzata dalle ottime prestazioni di Dario Hunt (17 punti, 8 rimbalzi) e dal supporto di Michele Vitali (16 punti), Marcus Landry e Brian Sacchetti (entrambi 11 punti), rappresentava l’inizio di una serie negativa, considerando anche il recente ko in casa del 28 ottobre (90-82). Il prossimo incontro sarà cruciale per entrambe, con la Dolomiti Energia che cerca di migliorare la posizione nella zona playoff, mentre la Germani vuole rialzarsi dopo le altalenanti prestazioni con Brindisi e Treviso. A.L.M.