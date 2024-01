Qui Stamura. Ricominciare dalla fine per crederci ancora

Ripartire da dove si era finito. La Stamura inizia il 2024 in casa per affrontare il derby più sentito, quello contro la Goldengas Senigallia. Si gioca oggi alle ore 19 al PalaRossini, agli ordini di Menicali di Fermo e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Te). Dorici ancora ultimi in classifica, ma le due vittorie consecutive, specialmente l’ultima in trasferta contro il Bramante Pesaro, hanno ridato grande fiducia all’ambiente biancoverde. "Abbiamo affrontato le feste col morale alto – sottolinea coach Gian Marco Petitto – Chiaramente contro la Goldengas terza in classifica ci aspetta una partita molto difficile". Il tecnico, esordiente in categoria e alla guida pure dell’under 19 che affronta il suo campionato con lo stesso roster della B Interregionale, descrive il match che si attende sul piano tattico: "Senigallia è una squadra molto esperta – spiega – All’andata ci ha dato uno schiaffo pesante di cui ricordarci. Noi dovremo cavalcare quelle che possono essere le nostre armi: l’atletismo e un po’ di spensieratezza. L’energia sarà la chiave del match per portare a casa i due punti. La sosta? I valori possono un po’ riequilibrarsi". Si tratta della quarta giornata di un girone di ritorno comunque breve, con appena altre sette partite dopo il derby odierno: la Stamura, ultima con 6 punti, è ancora vicina a chi sta davanti, il Pescara Basket, che ne ha 8. L’innovativa (e incomprensibilmente complicata) formula prevede che al termine della prima fase non ci siano retrocessioni dirette ma le 12 squadre verranno divise in 3 gruppi da 4 (Gold, Silver e Play-Out) in base alla classifica: a queste si aggiungeranno le 4 del girone laziale, per dunque 3 nuovi gironi da 8 a seconda degli obiettivi. Agganciando l’ottavo posto, ora a quota 12, Ancona finirebbe nel girone Silver scongiurando il rischio retrocessione insito nel girone Play-Out, al quale sarebbe comunque importante arrivare con fieno in cascina visto che si ripartirà coi punti acquisiti nella prima fase.

Andrea Pongetti