"Rajon Rondo si ritira dalla NBA: un campione che sceglie la famiglia"

Si ritira uno dei giocatori più vincenti e controversi della Nba: a 38 anni ha deciso di smettere Rajon Rondo, e lo ha annunciato nel podcast ’All The Smoke’ con Matt Barnes e Stephen Jackson. "Preferisco passare del tempo con i miei figli. Ho guadagnato abbastanza, ora mi occupo di loro". In realtà si tratta solo della certificazione di un dato di fatto, perché l’ultima partita di Rondo nella Nba risale addirittura all’aprile di due anni fa nei Cleveland Cavaliers. L’anno scorso Rondo è rimasto fermo: chiude con 16 stagioni di NBA in nove squadre diverse, soprattutto a Boston con cui vinse il titolo nel 2020, poi bissato con i Lakers nel 2020.