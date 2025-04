Ristopro Fabriano sfida Chiusi: obiettivo play-in nel campionato di serie B

Nemmeno la Pasqua ferma il campionato di serie B Nazionale che scende in campo pure alla vigilia, oggi, con la Ristopro Fabriano sul parquet del PalaChemiba in serale. Di fronte alla squadra di coach Andrea Niccolai alle ore 20.30 c’è il Chiusi, attualmente ottavo con due punti in più della Ristopro che è decima con 34. Si tratta della penultima giornata, a cui Fabriano arriva con già una prima certezza, la qualificazione matematica ai play-in, a cui saranno ammesse le società classificate dal settimo al dodicesimo posto, mentre le prime sei saranno subito ai play-off.

Fondamentale il match odierno per difendere la decima piazza attuale dall’assalto del Sant’Antimo che insegue a due punti perché questo piazzamento permetterebbe di giocare la prima partita dei play-in col vantaggio del fattore campo. Ma una vittoria su Chiusi aprirebbe anche prospettive di migliorare l’attuale posizione e magari scavalcare Jesi e lo stesso Chiusi, col quale dunque sarebbe fondamentale non soltanto vincere ma pure ribaltare la differenza canestri del match di andata: il 29 dicembre 2024 in Toscana Chiusi si impose 77-66.

Chiusi viene da una brutta sconfitta interna che ne ha messo in discussione l’ottava piazza col San Severo, che ha espugnato il parquet del San Giobbe 68-81: tra i toscani in pochi a salvarsi in un match nato bene (21-15 il primo quarto) ma poi progressivamente scivolato via dalle mani con tre brutti parziali successivi, in particolare il secondo e il quarto persi in malo modo.

Non ha deluso però Andrea Renzi, il pivottone (206 centimetri e 110 chili) del San Giobbe con anni alle spalle da top della serie A2, che in B Nazionale nonostante le 36 primavere è ancora un fattore dominante: 17 punti, 11 rimbalzi e 25 in valutazione in 28 minuti contro San Severo, cifre superiori alla già elevata media di 16.5 punti e 5.2 rimbalzi maturata nel corso del campionato. A farlo rifiatare dalla panchina esce Yande Fall, ex di turno, ma la rotazioni di coach Zanco, che ha definito indecente la prestazione dei suoi contro San Severo, coinvolgono 9-10 giocatori.

Andrea Pongetti