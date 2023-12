Risultati Basket coppe europee: sconfitte in trasferta per Trento e Tortona

Bologna, 13 dicembre 2023 – Passo falso in trasferta per la Dolomiti Energia Trentino che cede per 79-67 in casa del Jl Bourge en Bress. La formazione di casa ottiene così il quinto successo consecutivo infliggendo il secondo stop di fila alla squadra di coach Brienza che non riesce a riscattare il passo falso della settimana scorsa contro il Ratiopharm Ulm. In evidenza il gioiello transalpino classe 2005 Zaccharie Risacher che chiude con dodici punti a pari merito con Isiaha Mike. Sulla sponda italiana in doppia cifra il solo Kamar Baldwin che chiude con 11 punti. L’inizio di partita è alquanto scarno di canestri (1/14 dal campo) con le due formazioni che faticano a smuovere il punteggio: 15-10 al suono della prima sirena. Bourge en Bresse prova a portarsi avanti sul +11 nella seconda frazione (25-14) con le giocate di Risarcher e dell’ex Jeremy Morgan. Il recuperato Alviti insieme ad Hubb riescono a rimettere in piedi la situazione sul 35-33 trovando tre conclusioni dalla lunga distanza che sono ossigeno puro per l’attacco bianconero. Al rientro dagli spogliatoi è Mike ad ergersi a protagonista consentendo l’allungo fino al 56-47. Salash ed ancora Morgan danno la spallata decisiva (toccando anche il + 16) che manda al tappeto la compagine trentina che cede così nell’undicesimo turno della kermesse continentale e deve ora guardarsi le spalle dalle concorrenti alla qualificazione alla fase successiva cui accedono le prime sei classificate.

Tortona ko in casa dell’Ucam Murcia: non bastano Dowe e Candi

In Basketball Champions League cade anche la Bertram Tortona che si arrende all’Ucam Murcia nel big match della quinta giornata del girone H. La squadra allenata da Marco Ramondino esce battuta per 87-75 contro un’avversaria che sta vivendo un ottimo stato di forma e che nella manifestazione ha perso soltanto una partita, nel match d’andata per 78-74 sul parquet dei piemontesi. Quest’ultimi partono bene con Candi che sigla il primo vantaggio ospite dopo tre giri di lancette (2-5). C’è la reazione iberica che deve fare i conti con la capacità della stessa Bertram di restare aggrappata alla partita con Dowe (11-12). I ragazzi di Sito Alonso chiudono in crescendo la prima frazione e in quella successiva costruiscono dieci lunghezze di margine (22-12). Bisognerà attendere il sedicesimo minuto per vedere cenni di vita da Tortona con Dowe che ricuce lo svantaggio sotto la doppia cifra. Ennis punisce nel pitturato e Candi fissa sul 40-30 la situazione all’intervallo. Nella ripresa l’inerzia non cambia e Murcia allungherà ulteriormente con Caupain per il +18. Il duo tricolore composto da Baldasso e Candi prova a risistemare le cose con l’ex Milano che sentenzia due volte dalla lunga distanza. Si fa vedere anche Sant-Ross che trova la prima conclusione del quarto periodo e riporta avanti i suoi sul +15 nonostante il time-out richiesto dalla compagine viaggiante. Tortona cerca di aumentare la qualità in difesa e ne ricava un paio di giocate che premiano Dowe per il -10. La partita diventa un match a scacchi: Candi dai 6.75 metri colpisce e replica Ennis. Dowe non sbaglia dalla lunetta e lo stesso dicasi per Sant-Ross, autentico fattore per gli spagnoli che riescono a piegare gli ultimi disperati tentativi di rimonta della Bertram che è costretta ad alzare bandiera bianca.