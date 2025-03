Risultati Nba, per Cleveland un altro stop. Golden State riprende a correre

Milano, 19 marzo 2025 - Cleveland incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Dopo gli Orlando Magic, sono i Los Angeles Clippers a mandare al tappeto i Cavaliers, che si arrendono in trasferta per 132-119. La squadra con il miglior record della lega paga dazio fra la fine del terzo quarto e l'inizio dell'ultimo, quando incassa un parziale di 20-3. A trascinare i padroni di casa è soprattutto Zubac, che fa registrare una prestazione da 28 punti e 20 rimbalzi. Grande prova anche di Leonard, che termina l'incontro con un bottino di 33 punti, mentre Harden contribuisce con 22 punti e 9 assist. Per la formazione di coach Lue si tratta della quarta affermazione consecutive.

Golden State torna al successo (senza Curry)

Nonostante l'assenza di Curry, Golden State festeggia il ritorno al successo. Al Chase Center, gli Warriors hanno la meglio di Milwaukee per 104-93. Il protagonista è Butler, che segna 24 punti e distribuisce 10 assist ai compagni. Sugli scudi per i locali anche Podziemski, autore di 17 punti. Dall'altra parte il miglior marcatore dei Bucks è Kuzma con 22 punti, mentre Antetokounmpo si ferma a 20 (oltre a 9 rimbalzi). Il greco, assieme a Lillard, tira male dal campo, tanto che i due combinano per un 11/34 che di fatto impedisce alla squadra di coach Doc Rivers di strappare la vittoria.

Gli altri risultati

Afferma interna pure per i Boston Celtics, che al Td Garden stendono i Brooklyn Nets per 104-96. Senza Tatum e Brown sono Porzingis e Scheierman a prendersi la scena: il primo sigla 25 punti e cattura 13 rimbalzi, mentre il secondo aggiunge 20 punti (suo massimo in carriera). A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco la netta affermazione di Atlanta sul campo degli Charlotte Hornets. Gli Hawks si impongono per 134-102 grazie in particolar modo al contributo offensivo di Young, che conclude la sfida con 31 punti. Bene pure Daniels e Risacher, che firmano rispettivamente 22 e 21 punti.

