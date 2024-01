Risultati Nba, uno Young da 40 trascina Atlanta. LeBron non basta ai Lakers

Milano, 1 gennaio 2024 - La sfida a suon di canestri fra Young e Kuzma anima la notte Nba. Il primo segna 40 punti, aggiungendoci anche 13 assist; il secondo 38, che però non bastano a Washington per centrare la seconda vittoria consecutiva. Gli Wizards, ancora privi di Gallinari (l'azzurro è ai box per un problema alla schiena), cedono per 130-126 ad Atlanta, trascinata al successo, oltre che dalla loro stella, anche da Murray, autore di 32 punti, e Johnson, che chiude con una doppia doppia da 24 punti e 13 rimbalzi. Doppie doppie in casa Hawks pure per Capela (11 punti e 17 rimbalzi) e Bey (11 punti e altrettanti assist).

Boston e Oklahoma City si confermano

Restando a Est, in vetta della classifica (e con in tasca anche il miglior record della lega) ci sono sempre i Celtics, che contro San Antonio hanno vita facile. Boston si impone per 134-101, grazie soprattutto ai 49 punti della coppia composta da Tatum e Brown. Il tandem degli Spurs, Vassell-Wembanyama, invece ne produce 43, che non sono sufficienti alla truppa di coach Popovich per impensierire quella allenata da Mazzulla. Nella Western Conference continuano a volare i Thunder, che hanno ragione dei Nets per 124-108. Oklahoma City, seconda forza a Ovest, ha 24 punti da Gilgeous-Alexander, 20 da Giddey e 18 più 10 rimbalzi da Holmgren, mentre dall'altra parte sono 22 i punti messi a segno da Bridges. Nuovo ko per i Los Angeles Lakers, che finiscono al tappeto contro New Orleans per 129-109. I Pelicans vengo guidati da Williamson e Ingram, che scrivono entrambi 26 punti, e da McCollum, che sfiora la doppia doppia con 22 punti e 9 assist. Per i gialloviola, LeBron James fa registrare una prestazione da 34 punti, 5 rimbalzi e 8 assist, mentre Davis va in doppia doppia con 20 punti e 10 rimbalzi.

Gli altri risultati

Tripla doppia da 13 punti, 21 rimbalzi e 12 assist per Sabonis nella vittoria dei Kings contro i Grizzlies. Per Memphis (al terzo stop consecutiva) pare finito l'effetto Morant e Sacramento può festeggiare il successo per 123-92, con Monk e Fox che timbrano rispettivamente 27 e 24 punti. Sono invece i "Big Three", Durant, Beal e Booker, a spingere Phoenix contro Orlando, sconfitta per 112-107. Il primo è autore di 31 punti, il secondo di 25, mentre il terzo ne aggiunge 21. Sono 28 i punti di Banchero (più 9 rimbalzi), 27 quelli di Wagner, ma i Magic devono comunque alzare bandiera bianca in casa dei Suns.

