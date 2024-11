Risultati Nba, Cleveland non si ferma più: sono 15 le vittorie consecutive

Milano, 18 novembre 2024 - La corsa di Cleveland è irresistibile. I Cavaliers 2024/25 diventano la quarta squadra nella storia della Nba, dopo i Golden State Warriors 2016/17, gli Houston Rockets 1994/95 e i Washington Capitols 1949/50, a cominciare la stagione con 15 vittorie consecutive. Stavolta è Charlotte ad alzare bandiera bianca di fronte alla compagine guidata da coach Atkinson, che si impone per 128-114. Gli Hornets hanno un Ball da 31 punti e 12 assist, ma non basta, perché dall'altra parte Garland va in doppia doppia con 25 punti e 12 rimbalzi, mentre la coppia composta da Jerome e Mobley combina per 47 punti. A fermare questi Cavs ci proverà Boston al Td Garden nel prossimo turno.

Dallas meglio di Okc

Nel remake delle ultime semifinali playoff della Western Conference, Dallas sconfigge in trasferta Oklahoma City per 121-119. Gilgeous-Alexander e Jalen Williams sono scatenati (36 punti il primo, 27 il secondo), ma dall'altra parte i texani riescono ad avere la meglio e a resistere al tentativo di rimonta dei Thunder nonostante l'assenza di Doncic. A trascinare i Mavs ci pensano uno Washington da 27 punti e 17 rimbalzi, e Irving, che chiude a quota 23 punti. Sorride l'unico italiano nella lega: dopo due gare di assenza, Fontecchio rimette piede in campo, sigla 6 punti in 22' di utilizzo e Detroit sbanca il parquet di Washington per 124-104. Cunningham fa registrare una tripla doppia da 21 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist, e il tandem Ivey-Beasley termina l'incontro con 54 punti realizzati, rendendo vano lo sforzo di Kuzma e Poole, autori entrambi di 22 punti.

Denver e Miami ko, New York si prende il derby

Tonfo di Denver a Memphis. Senza Jokic, i Nuggets faticano contro i Grizzlies, che festeggiano il successo per 105-90 grazie ai 20 punti di Jackson Jr. e alla doppia doppia da 11 punti e altrettanti rimbalzi di Bane. Anche Miami deve fare a meno del proprio leader, Butler, e infatti finisce al tappeto a Indiana con il risultato di 119-110. A spingere i Pacers al successo sono soprattutto Turner (34 punti), Siakam (23 punti) e Mathurin (21 punti e 12 rimbalzi). Inutili per gli Heat i 52 punti della coppia Herro-Adebayo. New York si aggiudica il derby contro i Brooklyn Nets per 114-104: decisivi per i Knicks sono Towns (doppia doppia da 26 punti e 15 rimbalzi) e Anunoby (24 punti). Houston devasta Chicago, mandando ko i Bulls per 143-107 grazie alla tripla doppia di Sengun (20 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) e ai 28 punti di VanVleet. A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 114-111 (Sharpe 32 punti, Young 29).

