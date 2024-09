Basket, Serie A: i successi di Trento, Virtus Bologna e Scafati aprono la stagione

Bologna, 28 settembre 2024 – Si è aperta con ben tre vittorie esterne in altrettanti anticipi la prima giornata del campionato di Serie A di basket 2024/2025. In quel di Reggio Emilia è arrivato il colpo della Dolomiti Energia Trento che ha riscattato il ko patito all’esordio in Eurocup battendo con un autoritario 92-76 la Unahotels padrona di casa. A indirizzare una gara di fatto a senso unico è stato il devastante parziale di 17-2 che i bianconeri hanno piazzato in poco più di 6’. Reggio ha poi cercato di risalire la china e limitare i danni ma non è di fatto mai riuscita ad impensierire gli uomini di coach Paolo Galbiati e: dopo aver chiuso a -6 la prima metà di gara, infatti, i biancorossi sono nuovamente sprofondati fino al -16 finale. Sugli scudi per la Dolomiti Energia, che ha dominato sotto i tabelloni chiudendo con un eloquente 42-26 nel computo dei rimbalzi, un Jeremy Lamb da 21 punti, ben spalleggiato da Jordan Ford – già in grande spolvero contro Gran Canaria e autore questa sera di 17 punti conditi con 5 assist – e da Eirgidas Zukauskas e Selon Mawugbe (10 punti a testa con anche 10 rimbalzi catturati per quest’ultimo), mentre a Reggio non sono bastati i 19 punti di Jaylen Barford.

Ha invece dovuto sudare le proverbiali sette camicie la Virtus Bologna per battere a domicilio 89-88 la neopromossa Trapani Shark: un successo su cui ci sono le firme di Isaiah Cordinier – autore di 15 punti al ritorno in campo dopo aver risolto i problemi fisici che lo hanno tenuto ai box in supercoppa – Ante Zizic (doppia doppia per lui con 11 punti segnati e altrettanti rimbalzi catturati) e marco Belinelli (13 punti). Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, la Virtus ha tentato di assestare una spallata agli avversari allungando fino al +19 (50-31), ma Trapani – sulle ali di Horton – ha risposto con un 10-0 ed è rientrata negli spogliatoi a -9. La rimonta dei siciliani, guidati da un Robinson da 27 punti, non si è però fermata dopo l’intervallo ed è proseguita fino al colpo del sorpasso firmato da Notae a poco più di 5’ dalla fine. Toccato il +5, però, i padroni di casa non hanno saputo dare continuità al buon momento e hanno subito il ritorno della Virtus, che grazie a Cordinier e Pajola ha poi piazzato il colpo di reni vincente. Infine, a Sassari è arrivato il successo della Givova Scafati che ha sconfitto la Dinamo Banco di Sardegna 97-86: determinante il contributo dell’ex di serata Paulius Sorokas che ha chiuso con un bottino personale di 22 punti, 5 rimbalzi e tre assist. Sono state due sue triple negli 2’ minuti conclusivi a sparigliare le carte in tavola e a consentire a Scafati di mettere le mani sulla vittoria. Più che positivo, sempre tra i campani, l’apporto di Elijah Stewart e Rob Gray (espulso nelo finale per doppio fallo tecnico), che hanno portato a casa 16 punti a testa. Sul fronte della Dinamo padrona di casa, invece, non sono bastati i 30 punti di Michal Sokolowski.